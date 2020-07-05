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В Индии за сутки выявили 24,8 тысячи заболевших COVID-19
Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Индии за сутки возросло более чем на 24,8 тысячи и составляет 673 165, свидетельствуют данные министерства... РИА Новости, 05.07.2020
2020-07-05T09:27
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
индия
общество
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353
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коронавирус covid-19, индия, общество

В Индии за сутки выявили 24,8 тысячи заболевших COVID-19

09:27 05.07.2020
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкВрач в запотевших защитных очках
Врач в запотевших защитных очках
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Врач в запотевших защитных очках. Архивное фото
НЬЮ-ДЕЛИ, 5 июл – РИА Новости. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Индии за сутки возросло более чем на 24,8 тысячи и составляет 673 165, свидетельствуют данные министерства здравоохранения и семейного благополучия.
Согласно подсчетам университета Джонса Хопкинса, Индия вплотную приблизилась к третьему месту в мире по числу заболевших, отрыв от России составляет 399 случаев заболевания.
По информации минздрава Индии, лечение в стране проходят 244 814 человек, выздоровели 409 082 человека (14 856 за сутки), умерли 19 268 (613 за сутки).
В субботу сообщалось о 648 315 случаях заболевания (прирост за сутки был более чем на 22,7 тысячи), днем ранее – о 625 544 случаях заболевания (прирост за сутки был более чем на 20,9 тысячи).
Больше всего пострадал штат Махараштра в центре страны, где зафиксировано наибольшее в Индии число случаев заболевания – 200 064 (7 074 за сутки). На второе место по числу заболевших вышел штат Тамилнад: 107 001 заболевших (4280 за сутки). На третьем месте находится столичный округ Дели, где выявлено 97 200 заболевших (2505 за сутки).
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Несмотря на рост числа заболевших, власти страны в конце июня объявили о второй фазе выхода из режима изоляции. Согласно новым правилам, в тех местах, которые объявлены зонами распространения коронавируса (где число больных продолжает увеличиваться), режим изоляции продлен до 31 июля. До этого же срока продлена приостановка работы школ и университетов. В ходе первой фазы, которая началась 8 июня, было разрешено открыть храмы, отели, рестораны и торговые центры.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 10,9 миллиона случаев заражения, свыше 523 тысяч человек скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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