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Распространение нового коронавируса
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В Москве от COVID-19 вылечился 561 пациент за сутки
Еще 561 пациент вылечился от коронавируса после прохождения соответствующего лечения, всего московские врачи вылечили более 157 тысяч человек, сообщила... РИА Новости, 05.07.2020
2020-07-05T09:26
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
анастасия ракова
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
60
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РИА Новости
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60
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, анастасия ракова , москва

В Москве от COVID-19 вылечился 561 пациент за сутки

09:26 05.07.2020
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкЧлены избирательной комиссии в защитных костюмах в центральной клинической больнице "РЖД-Медицина" в Москве
Члены избирательной комиссии в защитных костюмах в центральной клинической больнице РЖД-Медицина в Москве
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Еще 561 пациент вылечился от коронавируса после прохождения соответствующего лечения, всего московские врачи вылечили более 157 тысяч человек, сообщила журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
"Количество выздоровевших в Москве продолжает увеличиваться. За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровел еще 561 пациент. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 157020" - сообщила Ракова.
Она напомнила, чтобы подтвердить отсутствие у человека заболевания, после лечения врачи проводят специальные исследования. При выписке все пациенты, которым необходимо оставаться под наблюдением, получают соответствующие рекомендации.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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