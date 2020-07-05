https://ria.ru/20200705/1573906929.html
В базе центра занятости Москвы за месяц появились пять тысяч вакансий
Пять тысяч новых вакансий появились в столичном банке вакансий центра занятости с начала июня, сообщается на сайте мэра Москвы. РИА Новости, 05.07.2020
2020-07-05T09:25
2020-07-05T09:25
анастасия ракова
москва
общество
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https://ria.ru/20200703/1573859554.html
https://ria.ru/20200629/1573653102.html
москва
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/06/10/1573018949_0:328:3058:2048_1400x0_80_0_0_261d99c160f48b7d968db30b00d30aec.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
анастасия ракова , москва, общество