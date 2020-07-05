В базе центра занятости Москвы за месяц появились пять тысяч вакансий

"Банк вакансий центра занятости "Моя работа" пополнился пятью тысячами предложений", - говорится в сообщении.

Отмечается, что активный наем сотрудников возобновили строительные организации, производственные предприятия. Кроме того, много новых вакансий появилось в сфере непродовольственной торговли, в индустрии общественного питания, а также в салонах красоты.