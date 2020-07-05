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В базе центра занятости Москвы за месяц появились пять тысяч вакансий
Пять тысяч новых вакансий появились в столичном банке вакансий центра занятости с начала июня, сообщается на сайте мэра Москвы. РИА Новости, 05.07.2020
2020-07-05T09:25
анастасия ракова
москва
общество
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
60
анастасия ракова , москва, общество

В базе центра занятости Москвы за месяц появились пять тысяч вакансий

09:25 05.07.2020
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© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаКомплекс небоскребов делового центра Москва-Сити в Москве
Комплекс небоскребов делового центра Москва-Сити в Москве
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Комплекс небоскребов делового центра Москва-Сити в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Пять тысяч новых вакансий появились в столичном банке вакансий центра занятости с начала июня, сообщается на сайте мэра Москвы.
Число рабочих мест увеличилось благодаря постепенному снятию ограничительных мер.
Президент РФ Владимир Путин
3 июля, 16:15
Путин заявил о росте безработицы с начала пандемии
"Банк вакансий центра занятости "Моя работа" пополнился пятью тысячами предложений", - говорится в сообщении.
Заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова рассказала, что сейчас в базе данных 50 тысяч вакансий, их число продолжает расти.
Отмечается, что активный наем сотрудников возобновили строительные организации, производственные предприятия. Кроме того, много новых вакансий появилось в сфере непродовольственной торговли, в индустрии общественного питания, а также в салонах красоты.
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин
29 июня, 22:54
Мишустин напомнил о необходимости предоставить россиянам новые вакансии
600018
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Анастасия РаковаМоскваОбщество
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