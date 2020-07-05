Прокуратура выяснит обстоятельства ЧП на озере под Красноярском

Спасатели разобрали завалы в разрушенном лагере под Красноярском

Спасатели разобрали завалы в разрушенном лагере под Красноярском

"По поручению прокурора Красноярского края организована проверка по факту произошедшего поздней ночью 5 июля 2020 года на берегу озера Маслеево в Дзержинском районе разрушения палаточного лагеря", - говорится в сообщении.