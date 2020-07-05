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Прокуратура выяснит обстоятельства ЧП на озере под Красноярском
Прокуратура начала проверку по факту ночного шторма в палаточном лагере в Красноярском крае, в результате которого пострадали несколько человек, а один погиб,... РИА Новости, 05.07.2020
2020-07-05T09:23
красноярский край
дзержинский район
происшествия
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красноярский край
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РИА Новости
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красноярский край, дзержинский район, происшествия

Прокуратура выяснит обстоятельства ЧП на озере под Красноярском

09:23 05.07.2020
1114
© РИА НовостиПрокуратура
Прокуратура
© РИА Новости
Прокуратура. Архивное фото
КРАСНОЯРСК, 5 июл – РИА Новости. Прокуратура начала проверку по факту ночного шторма в палаточном лагере в Красноярском крае, в результате которого пострадали несколько человек, а один погиб, сообщает пресс-служба краевого ведомства.
Ранее сообщалось, что инцидент произошел в Дзержинском районе в районе населенного пункта Колон на озере Маслеево (место палаточного отдыха). Во время грозы и сильного ветра повалило более десятка деревьев. В это время на берегу озера в сосновом бору в палатках спали люди. Сосны упали на палатки и автомобили отдыхающих. Сообщалось об одном погибшем и пяти пострадавших, среди них подросток.
Палаточный городок
06:15
Спасатели разобрали завалы в разрушенном лагере под Красноярском
"По поручению прокурора Красноярского края организована проверка по факту произошедшего поздней ночью 5 июля 2020 года на берегу озера Маслеево в Дзержинском районе разрушения палаточного лагеря", - говорится в сообщении.
В ходе проверки будут установлены причины и обстоятельства случившегося, дана оценка действиям уполномоченных органов.
Машина скорой помощи
02:21
В Красноярском крае человек погиб из-за падения деревьев
012800
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Красноярский крайДзержинский районПроисшествия
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