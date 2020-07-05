Прокуратура выяснит обстоятельства ЧП на озере под Красноярском

КРАСНОЯРСК, 5 июл – РИА Новости. Прокуратура начала проверку по факту ночного шторма в палаточном лагере в Красноярском крае, в результате которого пострадали несколько человек, а один погиб, сообщает пресс-служба краевого ведомства.
Ранее сообщалось, что инцидент произошел в Дзержинском районе в районе населенного пункта Колон на озере Маслеево (место палаточного отдыха). Во время грозы и сильного ветра повалило более десятка деревьев. В это время на берегу озера в сосновом бору в палатках спали люди. Сосны упали на палатки и автомобили отдыхающих. Сообщалось об одном погибшем и пяти пострадавших, среди них подросток.
"По поручению прокурора Красноярского края организована проверка по факту произошедшего поздней ночью 5 июля 2020 года на берегу озера Маслеево в Дзержинском районе разрушения палаточного лагеря", - говорится в сообщении.
В ходе проверки будут установлены причины и обстоятельства случившегося, дана оценка действиям уполномоченных органов.