https://ria.ru/20200705/1573906817.html
В Индии погибли более 20 человек из-за ударов молний
По меньшей мере 23 человека погибли и 29 пострадали в результате ударов молний в различных районах индийского штата Уттар-Прадеш в субботу, сообщает телеканал... РИА Новости, 05.07.2020
2020-07-05T09:17
2020-07-05T09:17
уттар-прадеш
бихар
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РИА Новости
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РИА Новости
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уттар-прадеш, бихар, индия, в мире
НЬЮ-ДЕЛИ, 5 июл – РИА Новости.
По меньшей мере 23 человека погибли и 29 пострадали в результате ударов молний в различных районах индийского штата Уттар-Прадеш
в субботу, сообщает телеканал NDTV
со ссылкой на управление комиссара по оказанию чрезвычайной помощи.
Главный министр штата Йоги Адитьянатх поручил окружным судьям выплатить семьям погибших компенсацию в размере 400 тысяч рупий ($5,36 тыс). Он также попросил чиновников обеспечить надлежащую медицинскую помощь пострадавшим, говорится в заявлении.
Ранее в пятницу от ударов молний в Уттар-Прадеше погибли 15 человек. Еще более 20 человек погибли в субботу от ударов молний в штате Бихар
, более 40 пострадали.
Большинство жертв - это фермеры и рабочие, которые выполняли сельскохозяйственные работы на полях. Отмечается, что интенсивные дожди привели к тому, что все больше фермеров выходят в поле, чтобы максимально использовать время муссона для повышения урожая риса, при этом не все они правильно оценивают опасность разрядов молний.
Согласно данным Национального управления по борьбе со стихийными бедствиями, в Индии
с середины мая по меньшей мере 253 человека погибли от ударов молний и 49 получили ранения, причем 90% смертей отмечено в штатах Уттар-Прадеш и Бихар.
Ежегодно от ударов молний в Индии погибают от 2 до 3 тысяч человек. Однако в этом году в регионе отмечались большое количество грозовых облаков, а также чрезвычайно сильные дожди, необычные для июня. По данным метеорологов, в штате Бихар число осадков на 66% превысило норму для июня, в штате Уттар-Прадеш – на 72%.