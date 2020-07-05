Во Владимирской области выявили 46 новых случаев заражения коронавирусом

ВОРОНЕЖ, 5 июл - РИА Новости. Число выявленных случаев заражения коронавирусной инфекцией во Владимирской области за сутки выросло на 46, до 4598, сообщило управление Роспотребнадзора по региону.
"На территории Владимирской области за прошедшие сутки лабораторно подтверждено 46 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией. Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 4598 случаев заболевания", - говорится в сообщении.
Во Владимире выявлено 838 случаев COVID-19, в Гусь-Хрустальном районе - 716, в Петушинском районе - 556, в Муроме - 382, в Александровском районе - 361, в Ковровском районе - 328, Собинском - 267, Вязниковском - 221, Юрьев-Польском - 200.
Выздоровели после COVID-19 в регионе 3127 пациентов, умер 71.
Население Владимирской области составляет 1,358 миллиона человек.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 10,9 миллиона случаев заражения, свыше 523 тысяч человек скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.