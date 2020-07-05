Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200705/1573906397.html
В России провели более 21 миллиона тестов на коронавирус
Более 21 миллиона тестов на выявление коронавирусной инфекции проведено в России, под медицинским наблюдением из-за подозрения на COVID-19 в РФ находятся 280... РИА Новости, 05.07.2020
2020-07-05T08:51
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/04/0b/1569911998_0:84:1600:984_1400x0_80_0_0_65ff6b71b53db35342ddda7a47c1d3cc.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/04/0b/1569911998_0:84:1600:984_1400x0_80_0_0_65ff6b71b53db35342ddda7a47c1d3cc.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/04/0b/1569911998_89:0:1512:1067_1400x0_80_0_0_f6f62ac83adde1a973866bf1bed50af7.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/04/0b/1569911998_267:0:1334:1067_1400x0_80_0_0_c2f164998b2d13b49211ce15816846aa.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество

В России провели более 21 миллиона тестов на коронавирус

08:51 05.07.2020
419
© Пресс-служба мэрии Москвы / Перейти в фотобанкИсследования на наличие новой коронавирусной инфекции
Исследования на наличие новой коронавирусной инфекции
© Пресс-служба мэрии Москвы
Перейти в фотобанк
Исследования на наличие новой коронавирусной инфекции. Архивное фото
МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Более 21 миллиона тестов на выявление коронавирусной инфекции проведено в России, под медицинским наблюдением из-за подозрения на COVID-19 в РФ находятся 280 тысяч человек, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.
"В РФ проведено более 21 миллиона тестов на коронавирус. Под меднаблюдением остается 280 347 человек", - говорится в сообщении.
За сутки в России проведено 317 тысяч тестов на коронавирус, уточнили в пресс-службе.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Темпы распространения и летальность COVID-19 в России и Москве
15 мая, 22:13Распространение нового коронавируса
Темпы распространения и летальность COVID-19 в России и Москве
900010
Обсудить 0
Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Общество
Рекомендуем
Мэр Москвы Сергей Собянин
Собянин рассказал, сколько средств вложили в развитие новой Москвы
Сотрудник лаборатории
Во Владимирской области выявили 46 новых случаев заражения коронавирусом
Врач в запотевших защитных очках
В Индии за сутки выявили 24,8 тысячи заболевших COVID-19
Члены избирательной комиссии в защитных костюмах в центральной клинической больнице РЖД-Медицина в Москве
В Москве от COVID-19 вылечился 561 пациент за сутки
Посетители фотографируются на Парящем мосту в природно-ландшафтном парке Зарядье в Москве
Россиян предупредили об аномально жаркой погоде
Большой Барьерный риф в штате Квинсленд, Австралия
В Австралии при опрокидывании лодки погибли три человека
Медики
В Алтайском крае за сутки выявили более ста заболевших COVID-19
Удары молнии
В Индии погибли более 20 человек из-за ударов молний
Пробирки с биоматериалом для выполнения теста на наличие антител к коронавирусу
В Южной Корее выявили 61 новый случай заражения коронавирусом
Отдыхающие на территории парка ВДНХ в Москве
В Москве в воскресенье ожидаются небольшой дождь и до 28 градусов тепла
Лаборант держит в руках пробирки с биоматериалом для тестирования на коронавирусную инфекцию
В Новосибирской области выявили 112 новых случаев заражения коронавирусом
Постоянный представитель Республики Крым при президенте РФ Георгий Мурадов
В Крыму прокомментировали отказ Турции признать полуостров российским
Комплекс небоскребов делового центра Москва-Сити в Москве
В базе центра занятости Москвы за месяц появились пять тысяч вакансий
Самолет Boeing 737-800
В России в воскресенье ждут шесть вывозных рейсов
Медицинский работник держит в руках пробирку с биоматериалом для тестирования на наличие антител к коронавирусу
В Воронежской области выявили 148 новых случаев заражения коронавирусом
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
10:42В Хабаровском крае утонули трое детей, купаясь в протоке
10:42На 24-м километре МКАД в Москве произошло ДТП, движение ограничено
10:36В России определили регионы с наименьшими темпами прироста COVID-19
10:35В России за сутки умерли 134 пациента с коронавирусом
10:35В России за сутки выписали 3871 выздоровевших после коронавируса
10:35Путин отметил вклад жителей Калмыкии в решение общенациональных задач
10:33В Москве выявили 650 новых случаев заражения коронавирусом
10:32В России за сутки выявили 6736 случаев заражения коронавирусом
10:32Group-IB в первом квартале заблокировала 4,8 тысячи фишинговых ресурсов
10:31Зеленский поручил командующему ВМС оснастить флот ракетным вооружением
10:28Число пациентов с COVID-19 в Липецкой области выросло до 3958
10:27ЗРК "Patriot" отразил ракетную атаку на посольство США в Багдаде
10:21В Карабахе выявили шесть новых случаев заражения коронавирусом
10:17В Крыму выявили 38 случаев заражения коронавирусом за сутки
10:12В инфекционной больнице №2 в Москве лечатся 114 больных COVID-19
10:12Правительство выделило средства на июльские выплаты медикам
10:11Число вылечившихся от COVID-19 в мире превысило шесть миллионов человек
10:09Число зараженных коронавирусом в Армении превысило 28 тысяч
10:03В ДНР не зафиксировали нарушений перемирия со стороны силовиков за сутки
09:50В Москве подсчитали количество поездок на городских велосипедах за июнь
Лента новостейМолния