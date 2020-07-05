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Россиян предупредили об аномально жаркой погоде
Специалисты Гидрометцентра предупредили об аномальной жаре в ряде российских регионов. РИА Новости, 05.07.2020
2020-07-05T08:49
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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погода, гидрометцентр, красноярский край, республика калмыкия, саратовская область, ростовская область, алтайский край, астраханская область, белгород, общество

Россиян предупредили об аномально жаркой погоде

08:49 05.07.2020
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкПосетители фотографируются на Парящем мосту в природно-ландшафтном парке "Зарядье" в Москве
Посетители фотографируются на Парящем мосту в природно-ландшафтном парке Зарядье в Москве
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 5 июл – РИА Новости. Специалисты Гидрометцентра предупредили об аномальной жаре в ряде российских регионов.
Так, в Саратовской области в период с 5-7 июля воздух прогреется до плюс сорока градусов по Цельсию. Жаркая погода также ожидается в Ростовской (плюс 40-41 градус), Астраханской (плюс 40-42 градуса) областях, Калмыкии (42-43 градуса).
Под Белгородом, Воронежем и Тамбовом столбики термометров поднимутся до отметок плюс 35-40 градусов.
"Высокая, местами чрезвычайная пожарная опасность в Башкортостане, Южном, Северо-Кавказском федеральных округах, Челябинской, Курганской, Кемеровской областях, Алтайском крае, Эвенкийском муниципальном районе Красноярского края, Чукотском автономном округе", — говорится в метеорологическом прогнозе Гидрометцентра.
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ПогодаГидрометцентрКрасноярский крайРеспублика КалмыкияСаратовская областьРостовская областьАлтайский крайАстраханская областьБелгородОбщество
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