https://ria.ru/20200705/1573906326.html
Россиян предупредили об аномально жаркой погоде
Специалисты Гидрометцентра предупредили об аномальной жаре в ряде российских регионов. РИА Новости, 05.07.2020
2020-07-05T08:49
2020-07-05T08:49
погода
гидрометцентр
красноярский край
республика калмыкия
саратовская область
ростовская область
алтайский край
астраханская область
белгород
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2
красноярский край
республика калмыкия
саратовская область
ростовская область
алтайский край
астраханская область
белгород
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/06/1a/1573520997_0:0:3072:1728_1400x0_80_0_0_8e7512eaca708abab844a3cfdb2ac704.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
погода, гидрометцентр, красноярский край, республика калмыкия, саратовская область, ростовская область, алтайский край, астраханская область, белгород, общество