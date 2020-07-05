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В Крыму прокомментировали отказ Турции признать полуостров российским
Постоянный представитель республики Крым при президенте России, вице-премьер крымского правительства Георгий Мурадов призвал турецкие власти не делать... РИА Новости, 05.07.2020
2020-07-05T08:51
россия
дмитрий кулеба
мевлют чавушоглу
георгий мурадов
турция
республика крым
украина
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Россия не нуждается во внешнем одобрении своей политики. Искать одобрение и поддержку своих действий во вне страны - удел колоний.
93
А его вообще-то хоть кто признал российским-то?! 😁
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россия
турция
республика крым
украина
РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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РИА Новости
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россия, дмитрий кулеба, мевлют чавушоглу, георгий мурадов, турция, республика крым, украина

В Крыму прокомментировали отказ Турции признать полуостров российским

08:47 05.07.2020 (обновлено: 08:51 05.07.2020)
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© РИА Новости / Владимир ТрефиловПостоянный представитель Республики Крым при президенте РФ Георгий Мурадов
Постоянный представитель Республики Крым при президенте РФ Георгий Мурадов
© РИА Новости / Владимир Трефилов
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июл – РИА Новости. Постоянный представитель республики Крым при президенте России, вице-премьер крымского правительства Георгий Мурадов призвал турецкие власти не делать бессмысленных заявлений о непризнании статуса Крыма, а соблюдать российско-турецкий Акт о мире, торговле и границах от 1783 года, согласно которому полуостров был признан российским.
Ранее министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что его страна поддерживает территориальную целостность Украины, не признавала и не признает "незаконную аннексию Крыма". Заявление было сделано на совместной пресс-конференции с главой украинского МИД Дмитрием Кулебой в рамках рабочего визита последнего в Турцию.

"Господину Мевлюту Чавушоглу в связи с его заявлением о непризнании российского статуса современного Крыма уместно напомнить, что еще в 1783 году российско-турецким Актом о мире, торговле и границах Крым был признан российским. Никаких иных документов по данному вопросу между сторонами не подписывалось", - сказал Мурадов РИА Новости.

По его словам, любые заявления по иной территориальной принадлежности Крыма со стороны турецких властей являются "бессмысленными и с юридической точки зрения ничтожными".
"Не хотелось бы думать, что своими игнорирующими российско-турецкую историю заявлениями Мевлют Чавушоглу пытается прикрыть реально существующую проблему, беспокоящую крымскую общественность. Это проблема бесправного положения крымских татар в Турции, где они лишены возможности получать образование на крымско-татарском языке, изучая его в государственных школах в местах своего компактного проживания, гарантированно быть представленными в органах государственной власти и местного управления в своих регионах", - подчеркнул Мурадов.
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При этом, по словам постпреда, реальное признание Крыма на практике осуществляют многочисленные турецкие бизнесмены, общественные и политические деятели, которые регулярно приезжают на полуостров и которых радушно принимают на гостеприимной крымской земле.
"Хотелось бы надеяться, что представители турецкого руководства будут относиться к российско-турецким отношениям, имеющим большие перспективы, столь же бережно, как это делает российская сторона", - заключил постпред.
Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором подавляющее большинство избирателей республики Крым и Севастополя высказались за вхождение в состав России. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
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РоссияДмитрий КулебаМевлют ЧавушоглуГеоргий МурадовТурцияРеспублика КрымУкраина
Популярные комментарии
Россия не нуждается во внешнем одобрении своей политики. Искать одобрение и поддержку своих действий во вне страны - удел колоний.
5 июля, 09:58
Фома Фомич
9010002
А его вообще-то хоть кто признал российским-то?! 😁
5 июля, 09:35
ИСИгорь Севостьянов
6110115
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