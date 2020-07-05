https://ria.ru/20200705/1573906247.html
Собянин рассказал, сколько средств вложили в развитие новой Москвы
Около 300 миллиардов рублей вложили власти на развитие новой Москвы за 8 лет, бизнес вложил больше 1 триллиона рублей, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в... РИА Новости, 05.07.2020
2020-07-05T08:45
2020-07-05T08:45
новая москва
сергей собянин
москва
общество
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https://ria.ru/20200701/1573744375.html
2
новая москва
москва
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/06/0a/1572757423_0:146:2815:1729_1400x0_80_0_0_d34607dcaaa2b991c9076b5b6f3ab212.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новая москва, сергей собянин, москва, общество