Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200705/1573906247.html
Собянин рассказал, сколько средств вложили в развитие новой Москвы
Около 300 миллиардов рублей вложили власти на развитие новой Москвы за 8 лет, бизнес вложил больше 1 триллиона рублей, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в... РИА Новости, 05.07.2020
2020-07-05T08:45
новая москва
сергей собянин
москва
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/06/0a/1572757423_0:146:2815:1729_1400x0_80_0_0_d34607dcaaa2b991c9076b5b6f3ab212.jpg
https://ria.ru/20200701/1573744375.html
2
новая москва
москва
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/06/0a/1572757423_0:146:2815:1729_1400x0_80_0_0_d34607dcaaa2b991c9076b5b6f3ab212.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/06/0a/1572757423_196:0:2635:1829_1400x0_80_0_0_90c36635c3b5e6d7a7054c5c6b7fdd12.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/06/0a/1572757423_501:0:2330:1829_1400x0_80_0_0_589747c81e54ea291dd35b4a6bfed486.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
новая москва, сергей собянин, москва, общество

Собянин рассказал, сколько средств вложили в развитие новой Москвы

08:45 05.07.2020
490
© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкМэр Москвы Сергей Собянин
Мэр Москвы Сергей Собянин
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
Мэр Москвы Сергей Собянин. Архивное фото
МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Около 300 миллиардов рублей вложили власти на развитие новой Москвы за 8 лет, бизнес вложил больше 1 триллиона рублей, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в интервью телеканалу "Россия-1".
"Город затратил за эти годы около 300 миллиардов рублей, это гигантская сумма, но бизнес вложил ещё больше - триллион 200 миллиардов", - сообщил Собянин.
Мэр напомнил, что за эти годы было построено 8 станций метрополитена, больше 200 километров дорог, десятки школ, детских садов, поликлиник, больниц.
Мэр Москвы Сергей Собянин
1 июля, 16:05Москва Сегодня: мегаполис для жизни
Собянин открыл парк "Филатов луг" в Новой Москве
12210111
Обсудить 2
Новая МоскваСергей СобянинМоскваОбщество
Рекомендуем
Посетители фотографируются на Парящем мосту в природно-ландшафтном парке Зарядье в Москве
Россиян предупредили об аномально жаркой погоде
Автомобиль
Названы шесть опасных "глупостей", которые совершают водители
Постоянный представитель Республики Крым при президенте РФ Георгий Мурадов
В Крыму прокомментировали отказ Турции признать полуостров российским
Девушка надевает маску
Врач предупредил об опасности второй волны коронавируса из-за ОРВИ
Начатый вовремя курс комплекса витаминов дает хороший шанс на осень без проблем с иммунитетом.
Кардиолог назвала самый полезный для сердца витамин
Исследования на наличие новой коронавирусной инфекции
В России провели более 21 миллиона тестов на коронавирус
Комплекс небоскребов делового центра Москва-Сити в Москве
В базе центра занятости Москвы за месяц появились пять тысяч вакансий
Лаборант держит в руках пробирки с биоматериалом для тестирования на коронавирусную инфекцию
В Новосибирской области выявили 112 новых случаев заражения коронавирусом
Медики
В Алтайском крае за сутки выявили более ста заболевших COVID-19
Дикий кабан
Москвичам дали совет, как вести себя при встрече с дикими кабанами
Полив корта
Врач рассказала, кому нельзя мыться холодной водой
Актер Вилле Хаапасало
Звезда "Особенностей национальной охоты" сменил профессию из-за COVID-19
Полиция в США
В Сиэтле автомобиль въехал в толпу протестующих, погибла женщина
Ким Кардашьян и Канье Уэст
Канье Уэст объявил о планах бороться за пост президента США
Американские доллары
Ряд российских банков фиксирует рост среднего чека при обмене валюты
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
10:42На 24-м километре МКАД в Москве произошло ДТП, движение ограничено
10:36В России определили регионы с наименьшими темпами прироста COVID-19
10:35В России за сутки умерли 134 пациента с коронавирусом
10:35В России за сутки выписали 3871 выздоровевших после коронавируса
10:35Путин отметил вклад жителей Калмыкии в решение общенациональных задач
10:33В Москве выявили 650 новых случаев заражения коронавирусом
10:32В России за сутки выявили 6736 случаев заражения коронавирусом
10:32Group-IB в первом квартале заблокировала 4,8 тысячи фишинговых ресурсов
10:31Зеленский поручил командующему ВМС оснастить флот ракетным вооружением
10:28Число пациентов с COVID-19 в Липецкой области выросло до 3958
10:27ЗРК "Patriot" отразил ракетную атаку на посольство США в Багдаде
10:21В Карабахе выявили шесть новых случаев заражения коронавирусом
10:17В Крыму выявили 38 случаев заражения коронавирусом за сутки
10:12В инфекционной больнице №2 в Москве лечатся 114 больных COVID-19
10:12Правительство выделило средства на июльские выплаты медикам
10:11Число вылечившихся от COVID-19 в мире превысило шесть миллионов человек
10:09Число зараженных коронавирусом в Армении превысило 28 тысяч
10:03В ДНР не зафиксировали нарушений перемирия со стороны силовиков за сутки
09:50В Москве подсчитали количество поездок на городских велосипедах за июнь
09:50На Украине число заболевших COVID-19 за сутки выросло на 823 человека
Лента новостейМолния