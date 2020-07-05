В Алтайском крае за сутки выявили более ста заболевших COVID-19

БАРНАУЛ, 5 июл - РИА Новости. Сто пятнадцать инфицированных коронавирусом выявили в Сто пятнадцать инфицированных коронавирусом выявили в Алтайском крае за сутки, сообщают в региональном оперштабе.

"За прошедшие сутки в Алтайском крае выявлено 115 инфицированных, выздоровели 43 человека, умерли трое, двое из них от COVID-19", - говорится в сообщении.

Всего в крае инфицированных за весь период 4414, выписаны по выздоровлению 3218, продолжают лечение 1096 человек.

"На 5 июля в Алтайском крае зарегистрировано 115 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией: Барнаул – 56, Рубцовск – 17, Михайловский район – 13, Бийск – семь, Павловский район – пять, Смоленский район – три, Кулундинский район – два, Курьинский район – два, Локтевский район – два , Алейск, Белокуриха, Новоалтайск, Егорьевский, Поспелихинский, Рубцовский, Тальменский, Целинный районы – по одному человеку", - уточняют в оперштабе.

Общее число заболевших коронавирусной инфекцией составляет 4414 человек, в том числе 438 детей до 17 лет включительно.

"Тяжелобольных пациентов на сегодня 79, на аппарате ИВЛ- 20. Всего выздоровели – 3218 (2897 взрослых и 321 ребенок). За прошедшие сутки выздоровело 43 человека (взрослые – 38, дети – пять)", - говорится в сообщении. За весь период скончались 100 человек, в том числе 44 - от COVID-19, у 53 были иные причины смерти, три случая находятся на экспертизе.