https://ria.ru/20200705/1573906194.html
В Алтайском крае за сутки выявили более ста заболевших COVID-19
Сто пятнадцать инфицированных коронавирусом выявили в Алтайском крае за сутки, сообщают в региональном оперштабе. РИА Новости, 05.07.2020
2020-07-05T08:40
2020-07-05T08:40
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
алтайский край
общество
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, алтайский край, общество
БАРНАУЛ, 5 июл - РИА Новости.
Сто пятнадцать инфицированных коронавирусом выявили в Алтайском крае
за сутки, сообщают в региональном оперштабе.
"За прошедшие сутки в Алтайском крае выявлено 115 инфицированных, выздоровели 43 человека, умерли трое, двое из них от COVID-19", - говорится в сообщении.
Всего в крае инфицированных за весь период 4414, выписаны по выздоровлению 3218, продолжают лечение 1096 человек.
"На 5 июля в Алтайском крае зарегистрировано 115 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией: Барнаул – 56, Рубцовск – 17, Михайловский район – 13, Бийск – семь, Павловский район – пять, Смоленский район – три, Кулундинский район – два, Курьинский район – два, Локтевский район – два , Алейск, Белокуриха, Новоалтайск, Егорьевский, Поспелихинский, Рубцовский, Тальменский, Целинный районы – по одному человеку", - уточняют в оперштабе.
Общее число заболевших коронавирусной инфекцией составляет 4414 человек, в том числе 438 детей до 17 лет включительно.
"Тяжелобольных пациентов на сегодня 79, на аппарате ИВЛ- 20. Всего выздоровели – 3218 (2897 взрослых и 321 ребенок). За прошедшие сутки выздоровело 43 человека (взрослые – 38, дети – пять)", - говорится в сообщении. За весь период скончались 100 человек, в том числе 44 - от COVID-19, у 53 были иные причины смерти, три случая находятся на экспертизе.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.