В Новосибирской области выявили 112 новых случаев заражения коронавирусом

"По данным оперативного штаба на утро 5 июля в регионе зарегистрировано 6505 случаев COVID-19 (+112 за последние сутки), в том числе 380 детей. 4071 человек выздоровел (+31 за сутки)", - говорится в сообщении.

Власти сообщают, что скончались еще четыре пациента: трое мужчин в возрасте 58 лет, 71 год и 77 лет и женщина, ей было 58 лет. Всего в регионе от коронавируса умерли 112 человек.