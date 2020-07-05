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Распространение нового коронавируса
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В Новосибирской области выявили 112 новых случаев заражения коронавирусом
Сто двенадцать новых случаев инфицирования коронавирусом выявили за последние сутки в Новосибирской области, скончались четыре человека, сообщает в воскресенье... РИА Новости, 05.07.2020
2020-07-05T08:24
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РИА Новости
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353
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, новосибирск, новосибирская область, общество

В Новосибирской области выявили 112 новых случаев заражения коронавирусом

08:24 05.07.2020
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкЛаборант держит в руках пробирки с биоматериалом для тестирования на коронавирусную инфекцию
Лаборант держит в руках пробирки с биоматериалом для тестирования на коронавирусную инфекцию
© РИА Новости / Илья Питалев
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Лаборант держит в руках пробирки с биоматериалом для тестирования на коронавирусную инфекцию. Архивное фото
НОВОСИБИРСК, 5 июл – РИА Новости. Сто двенадцать новых случаев инфицирования коронавирусом выявили за последние сутки в Новосибирской области, скончались четыре человека, сообщает в воскресенье региональный оперативный штаб по противодействию COVID-19.
"По данным оперативного штаба на утро 5 июля в регионе зарегистрировано 6505 случаев COVID-19 (+112 за последние сутки), в том числе 380 детей. 4071 человек выздоровел (+31 за сутки)", - говорится в сообщении.
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Власти сообщают, что скончались еще четыре пациента: трое мужчин в возрасте 58 лет, 71 год и 77 лет и женщина, ей было 58 лет. Всего в регионе от коронавируса умерли 112 человек.
"В отделениях интенсивной терапии находятся 83 человека. На ИВЛ – 27 пациентов", - сообщает штаб.
В детскую больницу №3 госпитализированы 54 ребенка с подозрением на коронавирус, в том числе дети с подтвержденным диагнозом. Взрослых пациентов с установленным диагнозом COVID-19 и с подозрением на него в инфекционных стационарах Новосибирска – 2316. В больницы районов области госпитализированы 604 пациента с подозрением на коронавирусную инфекцию и лабораторно подтвержденным диагнозом.
Всего в Новосибирской области сделано 222,5 тысячи тестов на коронавирус. Под медицинским наблюдением находятся 1112 жителей региона, 26 498 человек сняты с наблюдения.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19НовосибирскНовосибирская областьОбщество
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