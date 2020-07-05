В Японии число жертв непогоды возросло до 16 человек

Жители города Фудзисава в Японии во время непогоды. Архивное фото

Жители города Фудзисава в Японии во время непогоды

© AP Photo / Shizuo Kambayashi Жители города Фудзисава в Японии во время непогоды

ТОКИО, 5 июл - РИА Новости. Число погибших на юго-западе Число погибших на юго-западе Японии из-за вызванных ливневыми дождями наводнений и оползней увеличилось до 16 человек, передает телеканал NHK

По данным на 13.00 воскресенья (07.00 мск), медики подтвердили гибель 16 человек, у 17 человек нет признаков жизни, но их смерть официально пока не подтверждена. Ещё 13 человек числятся пропавшими без вести.

В результате ливневых дождей в некоторых районах на юго-западе Японии выпало до 400 миллиметров осадков. В префектурах Кумамото Кагосима объявлена эвакуация 320 тысяч человек.

Из-за разлива реки в префектуре Кумамото несколько населенных пунктов оказались под водой. Спасатели и военные с вертолетов эвакуируют людей с крыш домов – в некоторых местах вода залила вторые этажи зданий.

На кадрах из населенного пункта Сакамото в префектуре Кумамото, снятых с вертолета телеканала, видна огромная надпись SOS, написанная жителями белой краской на земле одной из спортивных площадок.