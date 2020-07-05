https://ria.ru/20200705/1573905927.html
В Японии число жертв непогоды возросло до 16 человек
Число погибших на юго-западе Японии из-за вызванных ливневыми дождями наводнений и оползней увеличилось до 16 человек, передает телеканал NHK. РИА Новости, 05.07.2020
2020-07-05T08:17
2020-07-05T08:17
кагосима (префектура)
кумамото (префектура)
япония
в мире
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кагосима (префектура)
кумамото (префектура)
япония
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Новости
ru-RU
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
кагосима (префектура), кумамото (префектура), япония, в мире
ТОКИО, 5 июл - РИА Новости.
Число погибших на юго-западе Японии
из-за вызванных ливневыми дождями наводнений и оползней увеличилось до 16 человек, передает телеканал NHK
.
По данным на 13.00 воскресенья (07.00 мск), медики подтвердили гибель 16 человек, у 17 человек нет признаков жизни, но их смерть официально пока не подтверждена. Ещё 13 человек числятся пропавшими без вести.
В результате ливневых дождей в некоторых районах на юго-западе Японии выпало до 400 миллиметров осадков. В префектурах Кумамото
и Кагосима
объявлена эвакуация 320 тысяч человек.
Из-за разлива реки в префектуре Кумамото несколько населенных пунктов оказались под водой. Спасатели и военные с вертолетов эвакуируют людей с крыш домов – в некоторых местах вода залила вторые этажи зданий.
На кадрах из населенного пункта Сакамото в префектуре Кумамото, снятых с вертолета телеканала, видна огромная надпись SOS, написанная жителями белой краской на земле одной из спортивных площадок.
В результате паводков некоторые населенные пункты оказались без связи и электроэнергии, что затрудняет установление масштабов бедствия. Как минимум в 11 местах произошли оползни. В район бедствия, помимо полиции и пожарной охраны, которая в Японии выполняет функции службы спасения и скорой помощи, в район направлены 10 тысяч военных сил самообороны Японии.