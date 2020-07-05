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ЛНР заявила об одном обстреле за сутки со стороны украинских силовиков
Украинские силовики один раз за сутки нарушили перемирие, обстреляв территорию самопровозглашенной Луганской народной республики, заявили РИА Новости в... РИА Новости, 05.07.2020
2020-07-05T08:16
ситуация в днр и лнр
сцкк
луганская народная республика
украина
в мире
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
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353
60
ситуация в днр и лнр, сцкк, луганская народная республика, украина, в мире

ЛНР заявила об одном обстреле за сутки со стороны украинских силовиков

08:16 05.07.2020
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© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкВоеннослужащий в Донбассе
Военнослужащий в Донбассе
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Военнослужащий в Донбассе. Архивное фото
ЛУГАНСК, 5 июл - РИА Новости. Украинские силовики один раз за сутки нарушили перемирие, обстреляв территорию самопровозглашенной Луганской народной республики, заявили РИА Новости в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
По данным представительства ЛНР в СЦКК, 3 июля украинские силовики также один раз нарушали режим тишины.
"За 4 июля со стороны вооруженных формирований Украины зафиксирован один обстрел", - заявил представитель ЛНР.
Он уточнил, что украинские силовики вели огонь из минометов калибром 120 миллиметров по подконтрольному республике поселку Голубовское.
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Ситуация в ДНР и ЛНРСЦККЛуганская Народная РеспубликаУкраинаВ мире
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