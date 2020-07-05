https://ria.ru/20200705/1573905871.html
ЛНР заявила об одном обстреле за сутки со стороны украинских силовиков
Украинские силовики один раз за сутки нарушили перемирие, обстреляв территорию самопровозглашенной Луганской народной республики, заявили РИА Новости в... РИА Новости, 05.07.2020
2020-07-05T08:16
2020-07-05T08:16
ситуация в днр и лнр
сцкк
луганская народная республика
украина
в мире
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https://radiosputnik.ria.ru/20200704/1573890006.html
луганская народная республика
украина
РИА Новости
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn25.img.ria.ru/images/156298/88/1562988829_0:274:3152:2047_1400x0_80_0_0_e30603486688e55c163beb36a3668df5.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ситуация в днр и лнр, сцкк, луганская народная республика, украина, в мире