В Хорватии открылись избирательные участки на парламентских выборах

БЕЛГРАД, 5 июл - РИА Новости. В Хорватии открылись участки для выборов депутатов Сабора (парламента), сообщила Государственная избирательная комиссия (ГИК) страны.

Избирком зарегистрировал 3,85 миллиона избирателей, которые проголосуют на почти семи тысячах избирательных участках в стране и за рубежом, где голосование началось еще в субботу. Конституционный суд Хорватии в пятницу постановил, что всем гражданам страны, включая заболевших COVID-19, должна быть обеспечена возможность проголосовать. Выявленные больные будут голосовать через своих близких, которые на пороге дома или квартиры передадут бюллетень членам выездной комиссии.

"У нас около 800 больных в активной фазе, данные уточняются. Около 10% тех, кто находится в самоизоляции - 540 человек, подали заявки, это небольшое число. Мы просили их сообщить до четверга, но могут подать заявку в любое время, включая день перед и день голосования - и участковая комиссия обеспечит им волеизъявление", - заявил в эфире национального телевидения глава избиркома Джуро Сесса.

Участки открыты с 7.00 (8.00 мск) до 19.00 (20.00 мск), первые результаты ГИК сообщит после 21.00 (22.00 мск).

Граждане Хорватии голосуют по 12 избирательным округам. В каждом из первых 10, территориальных, выбирают до 14 депутатов. В 11-м, зарубежном, округе голосуют граждане без регистрации в стране, которые выбирают трех парламентариев. В 12-м округе голосуют представители нацменьшинств, которые решают судьбу еще восьми депутатских мест.