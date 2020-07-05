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В Хорватии открылись избирательные участки на парламентских выборах
В Хорватии открылись участки для выборов депутатов Сабора (парламента), сообщила Государственная избирательная комиссия (ГИК) страны. РИА Новости, 05.07.2020
2020-07-05T08:05
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РИА Новости
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зоран миланович, хорватия, в мире

В Хорватии открылись избирательные участки на парламентских выборах

08:05 05.07.2020
164
© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкГород Загреб
Город Загреб
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Город Загреб. Архивное фото
БЕЛГРАД, 5 июл - РИА Новости. В Хорватии открылись участки для выборов депутатов Сабора (парламента), сообщила Государственная избирательная комиссия (ГИК) страны.
Избирком зарегистрировал 3,85 миллиона избирателей, которые проголосуют на почти семи тысячах избирательных участках в стране и за рубежом, где голосование началось еще в субботу. Конституционный суд Хорватии в пятницу постановил, что всем гражданам страны, включая заболевших COVID-19, должна быть обеспечена возможность проголосовать. Выявленные больные будут голосовать через своих близких, которые на пороге дома или квартиры передадут бюллетень членам выездной комиссии.
"У нас около 800 больных в активной фазе, данные уточняются. Около 10% тех, кто находится в самоизоляции - 540 человек, подали заявки, это небольшое число. Мы просили их сообщить до четверга, но могут подать заявку в любое время, включая день перед и день голосования - и участковая комиссия обеспечит им волеизъявление", - заявил в эфире национального телевидения глава избиркома Джуро Сесса.
Участки открыты с 7.00 (8.00 мск) до 19.00 (20.00 мск), первые результаты ГИК сообщит после 21.00 (22.00 мск).
Здание Парламента Хорватии на Площади Святого Марка
00:45
Процедура выборов в парламент Хорватии
Граждане Хорватии голосуют по 12 избирательным округам. В каждом из первых 10, территориальных, выбирают до 14 депутатов. В 11-м, зарубежном, округе голосуют граждане без регистрации в стране, которые выбирают трех парламентариев. В 12-м округе голосуют представители нацменьшинств, которые решают судьбу еще восьми депутатских мест.
По последним данным исследований, главными конкурентами за места в Саборе станут правящее право-центристское Хорватское демократическое содружество (ХДС) премьера Андрея Пленковича, коалиция Restart во главе с оппозиционной Социал-демократической партией президента Зорана Милановича и правое "Отечественное движение" певца и бизнесмена Мирослава Шкоро. Всего в выборах участвуют 192 политических блока, партии и независимых кандидата. Сабор избирается сроком на четыре года.
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Зоран МилановичХорватияВ мире
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