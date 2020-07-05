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В Киргизии выявили 283 новых случая заражения коронавирусом
Число случаев COVID-19 в Киргизии выросло на 283 за сутки, сообщили РИА Новости в воскресенье в республиканском штабе по борьбе с коронавирусом. РИА Новости, 05.07.2020
2020-07-05T07:56
коронавирус covid-19
киргизия
в мире
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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коронавирус covid-19, киргизия, в мире

В Киргизии выявили 283 новых случая заражения коронавирусом

07:56 05.07.2020
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© РИА Новости / Денис АбрамовПробирки с биоматериалом для выполнения теста на наличие антител к коронавирусу
Пробирки с биоматериалом для выполнения теста на наличие антител к коронавирусу
© РИА Новости / Денис Абрамов
Пробирки с биоматериалом для выполнения теста на наличие антител к коронавирусу. Архивное фото
БИШКЕК, 5 июл - РИА Новости. Число случаев COVID-19 в Киргизии выросло на 283 за сутки, сообщили РИА Новости в воскресенье в республиканском штабе по борьбе с коронавирусом.
"На 5 июля 2020 года по республике зарегистрировано 283 новых случая СOVID-19", - заявил представитель штаба.
Бишкек
Вчера, 07:24Распространение нового коронавируса
В Киргизии число выявленных случаев COVID-19 превысило семь тысяч
По его словам, за сутки зафиксировано 10 летальных исходов от COVID-19. Выздоровели 88 пациентов.
Как добавили в штабе, среди новых зараженных - 32 медработника.
Таким образом, на сегодняшний день общее количество зараженных в Киргизии возросло до 7377, из которых 1097 - медработники. Погибли 88 человек. Выздоровели и были выписаны из больниц 2802 пациента.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Коронавирус COVID-19КиргизияВ мире
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