В Киргизии выявили 283 новых случая заражения коронавирусом

"На 5 июля 2020 года по республике зарегистрировано 283 новых случая СOVID-19", - заявил представитель штаба.

По его словам, за сутки зафиксировано 10 летальных исходов от COVID-19. Выздоровели 88 пациентов.

Таким образом, на сегодняшний день общее количество зараженных в Киргизии возросло до 7377, из которых 1097 - медработники. Погибли 88 человек. Выздоровели и были выписаны из больниц 2802 пациента.