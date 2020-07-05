В Group-IB рассказали о вредоносных рассылках на тему COVID-19

МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Большинство вредоносных рассылок на тему пандемии коронавируса COVID-19 содержали программы-шпионы, рассказал в интервью РИА Новости гендиректор и основатель международной компании Большинство вредоносных рассылок на тему пандемии коронавируса COVID-19 содержали программы-шпионы, рассказал в интервью РИА Новости гендиректор и основатель международной компании Group-IB , специализирующейся на предотвращении кибератак, Илья Сачков

В апреле Group-IB сообщала, что с начала месяца число различных киберинцидентов в мире выросло на 73% по сравнению с мартом, причем рост в марте в месячном выражении уже составил 80%.

"Мы итоги будем подводить в октябре-ноябре, но можем уже сейчас сказать, что число рассылок по теме COVID-19 выросло. Почти 65% из обнаруженных нами вредоносных рассылок с коронавирусной тематикой несли "на борту" программы-шпионы, второе место занимают бэкдоры — 31%, а на шифровальщики приходится около 4%", - сообщил Сачков.

По словам основателя Group-IB, такая статистика указывает на то, что мошенники не намерены снижать активность и продолжат масштабные кибератаки против крупных корпоративных сетей, которым есть чем откупиться.

"Ущерб от операций шифровальщиков продолжает расти. Согласно данным из открытых источников, средний размер выкупа в первом квартале этого года уже превысил 110 тысяч долларов", - добавил он.

Ранее зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что пандемия коронавируса привела к всплеску виртуальной преступности, кибермошенникам, хакерам и продавцам контрафактной продукции все легче искать своих жертв.

В мае менеджер по развитию бизнеса ИБ-компании Cross Technologies Константин Радыгин рассказал РИА Новости, что фокус кибермошенников в период пандемии коронавируса сместился с захвата аккаунтов на рассылку тематического фишинга.