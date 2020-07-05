Названы шесть опасных "глупостей", которые совершают водители

Так, некоторые автолюбители могут не до конца закрывать капот машины, отметил Пименов. По его словам, капот может завернуться на лобовое стекло, разбив его и деформировав стойки стекла и переднюю часть крыши. "Но самое страшное, что он мгновенно перекрывает вам обзор", - предупредил эксперт.

Во-вторых, водители открывают двери автомобилей, не глядя на поток машин, что может спровоцировать ДТП. "В результате как минимум вырванная дверь. А максимум лучше не представлять", - указал он. Пиментов отметил, что к подобному может привести и самостоятельно открывшаяся на ходу дверь, поэтому в движении стоит блокировать центральный замок.

В-третьих, многие автолюбители не включают ближний свет в темное время суток или забывают выключить дальний перед встречными машинами. "К чему это может привести? В первом случае вы не заметите вовремя препятствие на дороге, пешехода или животное, во втором — ослепите другого водителя", - отметил эксперт.

Среди "глупостей", совершаемых водителями, Пименов также назвал неправильную затяжку колесных болтов или гаек. "Потерянные в движении колеса тоже не редкость. Скачущее по дороге колесо от легковушки может причинить большой вред, особенно если попадет во встречную машину, движущуюся на высокой скорости", - указал эксперт. Меняя колеса самостоятельно, желательно использовать динамометрический ключ, при этом через сто километров пробега следует провести проверку и при необходимости протянуть колеса еще раз, рассказал он.

Пятой ошибкой Пименов назвал то, что многие водители не следят за давлением в колесах. "Что делать? Регулярно проверять давление в шинах. В идеале — перед каждой поездкой. Заведите компрессор с хорошим манометром или пользуйтесь бесплатной подкачкой на АЗС. И, конечно, вовремя меняйте изношенные шины", - посоветовал автор статьи.