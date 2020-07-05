Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200705/1573905312.html
Названы шесть опасных "глупостей", которые совершают водители
Эксперт журнала "За рулем" Илья Пименов назвал шесть "глупостей", совершаемых водителями, которые могут привести к серьезным последствиям. РИА Новости, 05.07.2020
2020-07-05T07:11
россия
илья пименов
авто
за рулем
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/154889/81/1548898142_0:0:3071:1728_1400x0_80_0_0_8b94c5d1d740eaaa864929843197c321.jpg
https://ria.ru/20200517/1571565565.html
https://ria.ru/20200629/1573600443.html
9
россия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn22.img.ria.ru/images/154889/81/1548898142_0:0:3071:1728_1400x0_80_0_0_8b94c5d1d740eaaa864929843197c321.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/154889/81/1548898142_340:0:3071:2048_1400x0_80_0_0_078ff0b9a4f7248297ad6b87539bd9a3.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/154889/81/1548898142_735:0:2783:2048_1400x0_80_0_0_55f82addf0fe38fadd0f50d47bc92a61.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, илья пименов, авто, за рулем

Названы шесть опасных "глупостей", которые совершают водители

07:06 05.07.2020 (обновлено: 07:11 05.07.2020)
17673
© Depositphotos / rachwalАвтомобиль
Автомобиль
© Depositphotos / rachwal
Автомобиль. Архивное фото
МОСКВА, 5 июл – РИА Новости. Эксперт журнала "За рулем" Илья Пименов назвал шесть "глупостей", совершаемых водителями, которые могут привести к серьезным последствиям.
Так, некоторые автолюбители могут не до конца закрывать капот машины, отметил Пименов. По его словам, капот может завернуться на лобовое стекло, разбив его и деформировав стойки стекла и переднюю часть крыши. "Но самое страшное, что он мгновенно перекрывает вам обзор", - предупредил эксперт.
Сонный водитель
17 мая, 06:48
Названы признаки усталости за рулем
Во-вторых, водители открывают двери автомобилей, не глядя на поток машин, что может спровоцировать ДТП. "В результате как минимум вырванная дверь. А максимум лучше не представлять", - указал он. Пиментов отметил, что к подобному может привести и самостоятельно открывшаяся на ходу дверь, поэтому в движении стоит блокировать центральный замок.
В-третьих, многие автолюбители не включают ближний свет в темное время суток или забывают выключить дальний перед встречными машинами. "К чему это может привести? В первом случае вы не заметите вовремя препятствие на дороге, пешехода или животное, во втором — ослепите другого водителя", - отметил эксперт.
Среди "глупостей", совершаемых водителями, Пименов также назвал неправильную затяжку колесных болтов или гаек. "Потерянные в движении колеса тоже не редкость. Скачущее по дороге колесо от легковушки может причинить большой вред, особенно если попадет во встречную машину, движущуюся на высокой скорости", - указал эксперт. Меняя колеса самостоятельно, желательно использовать динамометрический ключ, при этом через сто километров пробега следует провести проверку и при необходимости протянуть колеса еще раз, рассказал он.
Пятой ошибкой Пименов назвал то, что многие водители не следят за давлением в колесах. "Что делать? Регулярно проверять давление в шинах. В идеале — перед каждой поездкой. Заведите компрессор с хорошим манометром или пользуйтесь бесплатной подкачкой на АЗС. И, конечно, вовремя меняйте изношенные шины", - посоветовал автор статьи.
В-шестых, многие водители совершают ошибку, неправильно располагаясь за рулем, добавил эксперт. "Однако и такие водители, и такие пассажиры забывают, что ситуация на дороге меняется в доли секунды", - напомнил он. Пименов предупредил, что в случае аварийной ситуации можно лишиться "не только рук и ног, но и жизни", при этом шанс уцелеть в ДТП куда выше, когда водитель правильно расположился за рулем.
Угон автомобиля
29 июня, 03:54
Названы шесть признаков готовящегося угона автомобиля
1511163326
Обсудить 9
РоссияИлья ПименовАвтоЗа рулем
Рекомендуем
Начатый вовремя курс комплекса витаминов дает хороший шанс на осень без проблем с иммунитетом.
Кардиолог назвала самый полезный для сердца витамин
Девушка надевает маску
Врач предупредил об опасности второй волны коронавируса из-за ОРВИ
Полив корта
Врач рассказала, кому нельзя мыться холодной водой
Мороженое в рожке
Мясников рассказал, как выявил опасную болезнь с помощью мороженого
Работа нефтяных станков - качалок
Над нефтяной сверхдержавой сгустились тучи
Соловьев представил результаты экспертизы по делу о ДТП с Ефремовым
Соловьев показал результаты экспертизы по делу о ДТП с Ефремовым
Российский триколор на палубе парусника Херсонес в Крыму
Крымские татары и сенатор прокомментировали отказ Турции признать Крым
Английская писательница Джоан Роулинг
Фан-сайты о Гарри Поттере разрывают связи с Роулинг из-за скандала
Сотрудник научно-исследовательской лаборатории Генные и клеточные технологии при Казанском федеральном университет готовит препарат для исследования
ВОЗ остановила испытания трех препаратов от коронавируса
Автомобиль полиции Австрии
Просителя убежища из России убили в Австрии
Постоянный представитель Республики Крым при президенте РФ Георгий Мурадов
В Крыму прокомментировали отказ Турции признать полуостров российским
Танкер Делфи на мели у побережья Одессы
Зеленский потребовал убрать затонувший в Одессе танкер "Делфи"
Сотрудники полиции контролируют посадку пассажиров, прибывших рейсом SU 103 компании Аэрофлот из Нью-Йорка в аэропорту Шереметьево
МИД призвал не уведомивших о возвращении россиян вернуть матпомощь
Ким Кардашьян и Канье Уэст
Канье Уэст объявил о планах бороться за пост президента США
Отдыхающие на пляже в Нью-Йорке
Новый удар по США. Темпы заражения ускоряются и грозят катастрофой
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
10:36В России определили регионы с наименьшими темпами прироста COVID-19
10:35В России за сутки умерли 134 пациента с коронавирусом
10:35В России за сутки выписали 3871 выздоровевших после коронавируса
10:35Путин отметил вклад жителей Калмыкии в решение общенациональных задач
10:33В Москве выявили 650 новых случаев заражения коронавирусом
10:32В России за сутки выявили 6736 случаев заражения коронавирусом
10:32Group-IB в первом квартале заблокировала 4,8 тысячи фишинговых ресурсов
10:31Зеленский поручил командующему ВМС оснастить флот ракетным вооружением
10:28Число пациентов с COVID-19 в Липецкой области выросло до 3958
10:27ЗРК "Patriot" отразил ракетную атаку на посольство США в Багдаде
10:21В Карабахе выявили шесть новых случаев заражения коронавирусом
10:17В Крыму выявили 38 случаев заражения коронавирусом за сутки
10:12В инфекционной больнице №2 в Москве лечатся 114 больных COVID-19
10:12Правительство выделило средства на июльские выплаты медикам
10:11Число вылечившихся от COVID-19 в мире превысило шесть миллионов человек
10:09Число зараженных коронавирусом в Армении превысило 28 тысяч
10:03В ДНР не зафиксировали нарушений перемирия со стороны силовиков за сутки
09:50В Москве подсчитали количество поездок на городских велосипедах за июнь
09:50На Украине число заболевших COVID-19 за сутки выросло на 823 человека
09:47В Воронежской области выявили 148 новых случаев заражения коронавирусом
Лента новостейМолния