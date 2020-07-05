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Пострадавших из-за падения деревьев под Красноярском госпитализировали
Все пятеро пострадавших из-за урагана в палаточном лагере в Красноярском крае госпитализированы, один из них в тяжелом состоянии, сообщили РИА Новости в краевом РИА Новости, 05.07.2020
2020-07-05T07:04
красноярский край
дзержинский район
происшествия
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красноярский край, дзержинский район, происшествия

Пострадавших из-за падения деревьев под Красноярском госпитализировали

07:04 05.07.2020
2177
© РИА Новости / Григорий СысоевМашина скорой помощи
Машина скорой помощи
© РИА Новости / Григорий Сысоев
КРАСНОЯРСК, 5 июл - РИА Новости. Все пятеро пострадавших из-за урагана в палаточном лагере в Красноярском крае госпитализированы, один из них в тяжелом состоянии, сообщили РИА Новости в краевом минздраве.
Ранее сообщалось, что инцидент произошел в Дзержинском районе в районе населенного пункта Колон на озере Маслеево (место палаточного отдыха). Во время грозы и сильного ветра повалило более десятка деревьев. В это время на берегу озера в сосновом бору в палатках спали люди. Сосны упали на палатки и автомобили отдыхающих. Сообщалось об одном погибшем и пяти пострадавших, среди них подросток.
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"Все пятеро госпитализированы в районную больницу. У двоих легкая степень тяжести, еще у двух средняя, один в тяжелом состоянии", - сказала собеседница агентства.
По данным краевого главка МВД, сотрудники полиции Дзержинского района подняты по тревоге и работают на месте происшествия.
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Красноярский крайДзержинский районПроисшествия
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