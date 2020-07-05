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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200705/1573905141.html
В Германии число выявленных случаев COVID-19 за сутки увеличилось на 239
Число выявленных случаев коронавируса нового типа в Германии за минувшие сутки возросло на 239, еще два человека скончались, сообщает институт Роберта Коха,... РИА Новости, 05.07.2020
2020-07-05T06:17
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
баден-вюртемберг
воз
бавария
берлин (город)
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баден-вюртемберг
бавария
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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коронавирус covid-19, баден-вюртемберг, воз, бавария, берлин (город)

В Германии число выявленных случаев COVID-19 за сутки увеличилось на 239

06:17 05.07.2020
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© Robert MichaelМедицинские работники везут пациента с коронавирусной инфекцией в Дрездене, Германия
Медицинские работники везут пациента с коронавирусной инфекцией в Дрездене, Германия
© Robert Michael
Медицинские работники везут пациента с коронавирусной инфекцией в Дрездене, Германия. Архивное фото
МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Число выявленных случаев коронавируса нового типа в Германии за минувшие сутки возросло на 239, еще два человека скончались, сообщает институт Роберта Коха, который входит в структуру минздрава ФРГ и ведет статистику заболеваемости COVID-19 в стране.
Днем ранее сообщалось о 422 новых заразившихся и семи летальных исходах.
По данным института, общее число выявленных случаев коронавируса в ФРГ достигло 196 335, скончались 9 012 пациентов с подтвержденным COVID-19.
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Наибольшее число случаев заражения зафиксировано в Баварии (48 665), Северном Рейне-Вестфалии (43 990) и Баден-Вюртемберге (35 807). В Берлине выявлены 8 434 случая инфицирования.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 10,9 миллиона случаев заражения, свыше 523 тысяч человек скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Баден-ВюртембергВОЗБаварияБерлин (город)
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