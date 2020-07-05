Спасатели разобрали завалы в разрушенном лагере под Красноярском

"В результате происшествия 1 человек погиб, еще 5 получили травмы, среди них 14-летний подросток. На месте происшествия работали сотрудники МЧС и спасатели краевого учреждения "Спасатель". Они расчистили территорию от завалов и распилили поваленные деревья", - говорится в сообщении.