Спасатели разобрали завалы в разрушенном лагере под Красноярском

КРАСНОЯРСК, 5 июл - РИА Новости. Спасатели разобрали завалы в палаточном лагере в Красноярском крае, который был разрушен ночью во время грозы, число пострадавших увеличилось до пяти, сообщает пресс-служба регионального главка МЧС.
Ранее сообщалось, что инцидент произошел в Дзержинском районе в районе населенного пункта Колон на озере Маслеево (место палаточного отдыха). Во время грозы и сильного ветра повалило более десятка деревьев. В это время на берегу озера в сосновом бору в палатках спали люди. Сосны упали на палатки и автомобили отдыхающих. Сообщалось об одном погибшем и четырех пострадавших.
"В результате происшествия 1 человек погиб, еще 5 получили травмы, среди них 14-летний подросток. На месте происшествия работали сотрудники МЧС и спасатели краевого учреждения "Спасатель". Они расчистили территорию от завалов и распилили поваленные деревья", - говорится в сообщении.
Всего на ликвидации последствий разгула стихии работали 33 человека и 10 единиц техники.
По данным краевого главка МВД, сотрудники полиции Дзержинского района подняты по тревоге и работают на месте происшествия.