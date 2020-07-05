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Спасатели разобрали завалы в разрушенном лагере под Красноярском
Спасатели разобрали завалы в палаточном лагере в Красноярском крае, который был разрушен ночью во время грозы, число пострадавших увеличилось до пяти, сообщает... РИА Новости, 05.07.2020
2020-07-05T06:15
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
красноярский край
дзержинский район
происшествия
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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), красноярский край, дзержинский район, происшествия

Спасатели разобрали завалы в разрушенном лагере под Красноярском

06:15 05.07.2020
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© РИА Новости / Алексей МальгавкоПалаточный городок
Палаточный городок
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
Палаточный городок. Архивное фото
КРАСНОЯРСК, 5 июл - РИА Новости. Спасатели разобрали завалы в палаточном лагере в Красноярском крае, который был разрушен ночью во время грозы, число пострадавших увеличилось до пяти, сообщает пресс-служба регионального главка МЧС.
Ранее сообщалось, что инцидент произошел в Дзержинском районе в районе населенного пункта Колон на озере Маслеево (место палаточного отдыха). Во время грозы и сильного ветра повалило более десятка деревьев. В это время на берегу озера в сосновом бору в палатках спали люди. Сосны упали на палатки и автомобили отдыхающих. Сообщалось об одном погибшем и четырех пострадавших.
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"В результате происшествия 1 человек погиб, еще 5 получили травмы, среди них 14-летний подросток. На месте происшествия работали сотрудники МЧС и спасатели краевого учреждения "Спасатель". Они расчистили территорию от завалов и распилили поваленные деревья", - говорится в сообщении.
Всего на ликвидации последствий разгула стихии работали 33 человека и 10 единиц техники.
По данным краевого главка МВД, сотрудники полиции Дзержинского района подняты по тревоге и работают на месте происшествия.
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МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Красноярский крайДзержинский районПроисшествия
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