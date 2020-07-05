В Балтиморе протестующие снесли памятник Христофору Колумбу

МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. Протестующие в городе Протестующие в городе Балтимор в американском штате Мэриленд скинули с постамента и утопили памятник Христофору Колумбу на фоне фейерверков в городе в честь Дня независимости, а в Вашингтоне у Белого дома участники протестов сожгли флаг США после праздничного выступления президента Дональда Трампа.

В Балтиморе, как сообщает местное издание Baltimore Sun , толпа протестующих с криками накинула веревки на статую Колумба и скинула с постамента, после чего они выкатили ее к заливу и выкинули в воду.

Как отмечает газета, это один из трех памятников Колумбу в городе.

Участники протестов у Белого дома, сжигая флаг, выкрикивали лозунги против "рабства, геноцида и войны" и "Америка никогда не была великой", передает телеканал NBC . На место происшествия прибыли сотрудники правоохранительных органов.

Ранее Трамп, выступая с праздничной речью по случаю Дня независимости, заявил, что США победили фашистов и коммунистов, а скоро одолеют и левых. "Сейчас мы в процессе разгрома радикальных леваков, марксистов, анархистов, подстрекателей, грабителей — людей, которые во многих случаях не соображают, что делают", — заявил глава Белого дома.

Американский лидер подчеркнул, что власти не позволят "разъяренной толпе" сносить статуи, "стирать историю", а также вести пропаганду среди детей и "попирать" принципы.

С конца мая во многих крупных городах США проходят протесты и беспорядки в связи с гибелью афроамериканца Джорджа Флойда при задержании полицией. Один из стражей порядка, который на протяжении нескольких минут наваливался коленом на шею Флойда, обвинен в убийстве, трое других — в пособничестве убийству.

На фоне протестов по всей территории США начался стихийный снос памятников южанам времен Гражданской войны. Это коснулось также статуй первооткрывателя Америки Христофора Колумба, которого левые активисты обвиняют в геноциде коренного населения Америки.