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В Балтиморе протестующие снесли памятник Христофору Колумбу
Протестующие в городе Балтимор в американском штате Мэриленд скинули с постамента и утопили памятник Христофору Колумбу на фоне фейерверков в городе в честь Дня РИА Новости, 05.07.2020
2020-07-05T09:48
джордж флойд
христофор колумб
балтимор
сша
мэриленд
в мире
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Задорнов прав))) Ну тупые)))
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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джордж флойд, христофор колумб, балтимор, сша, мэриленд, в мире

В Балтиморе протестующие снесли памятник Христофору Колумбу

05:27 05.07.2020 (обновлено: 09:48 05.07.2020)
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© РИА Новости / Лев Иванов / Перейти в фотобанкМореплаватель Христофор Колумб
Мореплаватель Христофор Колумб
© РИА Новости / Лев Иванов
Перейти в фотобанк
Мореплаватель Христофор Колумб. Архивное фото
МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. Протестующие в городе Балтимор в американском штате Мэриленд скинули с постамента и утопили памятник Христофору Колумбу на фоне фейерверков в городе в честь Дня независимости, а в Вашингтоне у Белого дома участники протестов сожгли флаг США после праздничного выступления президента Дональда Трампа.
В Балтиморе, как сообщает местное издание Baltimore Sun, толпа протестующих с криками накинула веревки на статую Колумба и скинула с постамента, после чего они выкатили ее к заливу и выкинули в воду.
Как отмечает газета, это один из трех памятников Колумбу в городе.
Участники протестов у Белого дома, сжигая флаг, выкрикивали лозунги против "рабства, геноцида и войны" и "Америка никогда не была великой", передает телеканал NBC. На место происшествия прибыли сотрудники правоохранительных органов.
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Ранее Трамп, выступая с праздничной речью по случаю Дня независимости, заявил, что США победили фашистов и коммунистов, а скоро одолеют и левых. "Сейчас мы в процессе разгрома радикальных леваков, марксистов, анархистов, подстрекателей, грабителей — людей, которые во многих случаях не соображают, что делают", — заявил глава Белого дома.
Американский лидер подчеркнул, что власти не позволят "разъяренной толпе" сносить статуи, "стирать историю", а также вести пропаганду среди детей и "попирать" принципы.
С конца мая во многих крупных городах США проходят протесты и беспорядки в связи с гибелью афроамериканца Джорджа Флойда при задержании полицией. Один из стражей порядка, который на протяжении нескольких минут наваливался коленом на шею Флойда, обвинен в убийстве, трое других — в пособничестве убийству.
На фоне протестов по всей территории США начался стихийный снос памятников южанам времен Гражданской войны. Это коснулось также статуй первооткрывателя Америки Христофора Колумба, которого левые активисты обвиняют в геноциде коренного населения Америки.
По словам официального представителя МИД России Марии Захаровой, протесты в США связаны с применением в этой стране формулы цветных революций, которую Вашингтон ранее использовал по всему миру, а сейчас "эту матрицу приложили себе".
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1953061111929
Обсудить 127
Джордж ФлойдХристофор КолумбБалтиморСШАМэрилендВ мире
Популярные комментарии
Задорнов прав))) Ну тупые)))
5 июля, 05:58
Александр Хаус
98111104
Пусть сильнее грянет буря !
5 июля, 05:56
дух Святой
89121012
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