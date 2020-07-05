СМИ: протестующие у Белого Дома сожгли флаг США после речи Трампа

Участники протестов, по данным телеканала, во время инцидента выкрикивали лозунги против "рабства, геноцида и войны" и "Америка никогда не была великой".

Во время своего выступления в субботу Трамп заявил, что США победили фашистов и коммунистов, а скоро победят и левых. Он отметил, что не позволит "разъяренной толпе свергать наши статуи, стирать нашу историю, вести идеологическую обработку наших детей и попирать наши принципы".