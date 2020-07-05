https://ria.ru/20200705/1573905000.html
СМИ: протестующие у Белого Дома сожгли флаг США после речи Трампа
Участники протестов у Белого Дома в Вашингтоне сожгли американский флаг после выступления президента страны Дональда Трампа с речью по случаю Дня независимости... РИА Новости, 05.07.2020
2020-07-05T05:25
2020-07-05T06:25
джордж флойд
дональд трамп
христофор колумб
вашингтон (город)
сша
в мире
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вашингтон (город)
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
джордж флойд, дональд трамп, христофор колумб, вашингтон (город), сша, в мире
МОСКВА, 5 июл - РИА Новости.
Участники протестов у Белого Дома в Вашингтоне
сожгли американский флаг после выступления президента страны Дональда Трампа
с речью по случаю Дня независимости США
, сообщает телеканал NBC
.
Участники протестов, по данным телеканала, во время инцидента выкрикивали лозунги против "рабства, геноцида и войны" и "Америка никогда не была великой".
На место происшествия прибыли сотрудники правоохранительных органов.
Во время своего выступления в субботу Трамп заявил, что США победили фашистов и коммунистов, а скоро победят и левых. Он отметил, что не позволит "разъяренной толпе свергать наши статуи, стирать нашу историю, вести идеологическую обработку наших детей и попирать наши принципы".
Ранее по городам США прокатилась волна протестов и беспорядков после гибели в Миннеаполисе от рук полиции афроамериканца Джорджа Флойда
. В интернете появились видео, на которых полицейские надели на Флойда наручники, повалили его и навалились втроем, причем один из них наступил афроамериканцу коленом на шею. Флойд на видео несколько раз говорит, что не может дышать, потом затихает. Один полицейский был обвинен в убийстве, трое других - в пособничестве убийству.
По всем США на фоне протестов начался стихийный снос памятников южанам времен Гражданской войны. Это коснулось также статуй первооткрывателя Америки Христофора Колумба
, которого левые активисты обвиняют в геноциде коренного населения Америки.