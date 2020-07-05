https://ria.ru/20200705/1573904808.html
Врач рассказала, кому нельзя мыться холодной водой
Врач-дерматолог Екатерина Мокина рассказала в беседе с "АиФ", кому не следует мыться холодной водой. РИА Новости, 05.07.2020
2020-07-05T04:51
2020-07-05T04:56
россия
здоровье
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/151584/41/1515844123_0:42:2099:1223_1400x0_80_0_0_a614296cb587f1627665639edccb19f0.jpg
https://radiosputnik.ria.ru/20200310/1568368805.html
3
россия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn25.img.ria.ru/images/151584/41/1515844123_0:42:2099:1223_1400x0_80_0_0_a614296cb587f1627665639edccb19f0.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/151584/41/1515844123_207:0:1894:1265_1400x0_80_0_0_68d5ae7d431584ad6a06058321e2cd14.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/151584/41/1515844123_418:0:1683:1265_1400x0_80_0_0_2294219494a548e9397a4dd540bcf7f3.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, здоровье, общество
МОСКВА, 5 июл – РИА Новости.
Врач-дерматолог Екатерина Мокина рассказала в беседе с "АиФ
", кому не следует мыться холодной водой.
Как пояснила специалист, людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями купание в холодной воде противопоказано из-за рисков застудиться. "Потому что люди, непривычные к закаливанию и, например, обливаниям холодной водой, а также имеющие болезни сердца и сосудов, могут отреагировать очень необычно и серьезно… Сосуды резко сужаются, а затем резко расширяются. И это даже у здоровых людей", - указала она.
Мокина отметила, что моющие средства ведут себя гораздо лучше в теплой воде, при этом холодная вода не дает возможности полноценно и правильно очистить кожу от этих средств и от загрязнений.
"С точки зрения процесса мытья и качества смывания различных средств с кожи я бы не рекомендовала мыться под холодной водой", - заключила врач.