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Врач рассказала, кому нельзя мыться холодной водой
Врач-дерматолог Екатерина Мокина рассказала в беседе с "АиФ", кому не следует мыться холодной водой. РИА Новости, 05.07.2020
2020-07-05T04:56
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РИА Новости
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россия, здоровье, общество

Врач рассказала, кому нельзя мыться холодной водой

04:51 05.07.2020 (обновлено: 04:56 05.07.2020)
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© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в фотобанкПолив корта
Полив корта
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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МОСКВА, 5 июл – РИА Новости. Врач-дерматолог Екатерина Мокина рассказала в беседе с "АиФ", кому не следует мыться холодной водой.
Как пояснила специалист, людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями купание в холодной воде противопоказано из-за рисков застудиться. "Потому что люди, непривычные к закаливанию и, например, обливаниям холодной водой, а также имеющие болезни сердца и сосудов, могут отреагировать очень необычно и серьезно… Сосуды резко сужаются, а затем резко расширяются. И это даже у здоровых людей", - указала она.
Мокина отметила, что моющие средства ведут себя гораздо лучше в теплой воде, при этом холодная вода не дает возможности полноценно и правильно очистить кожу от этих средств и от загрязнений.
"С точки зрения процесса мытья и качества смывания различных средств с кожи я бы не рекомендовала мыться под холодной водой", - заключила врач.
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10 марта, 10:49Сказано в эфире
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