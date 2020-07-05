ВАШИНГТОН, 5 июл - РИА Новости, Алексей Богдановский. Президент Президент США Дональд Трамп назвал свою версию списка величайших американцев, в него вошли отцы-основатели США, герои войны, борцы за права афроамериканцев и даже герои народного фольклора.

Выступая в День независимости США на лужайке перед Белым домом, Трамп напомнил о своем объявленном накануне решении создать комитет по увековечиванию памяти великих американцев.

По словам Трампа, начать в списке нужно с главнокомандующего времен войны за независимость, первого президента Джорджа Вашингтона , с наследием которого, по его словам, обращаются "очень нечестно". Памятники Вашингтону подвергались нападениям в ходе протестов и беспорядков за права афроамериканцев: Вашингтон был рабовладельцем.

В "пантеон" Трампа вошли отцы-основатели США, президенты Томас Джефферсон , Джон Адамс и Джеймс Мэдисон, а также Бенджамин Франклин , поставивший подпись под всеми основополагающими документами американской независимости, и Александр Гамильтон - первый министр финансов США и герой бродвейского мюзикла-суперхита. Из женщин первого поколения американской независимости Трамп включил в "список славы" швею Бетси Росс , которая, по легенде, сшила первый флаг США, а также первую леди Долли Мэдисон.

Движение за права афроамериканцев представляли бежавший из рабства аболиционист Фредерик Дуглас, аболиционистка Гарриет Табмен, писательница Гарриет Бичер-Стоу - автор романа "Хижина дяди Тома", а также борцы за равные права Букер Вашингтон и Сюзан Браунелл Этони.

Также в список величайших американцев Трамп включил героя Гражданской войны Джошуа Чемберлена, основательницу Красного Креста Клару Бартон, госсекретаря и трижды кандидата в президенты Генри Клея.

Трамп почтил также пионеров авиации братьев Райт и Амелию Эрхарт, первого афроамериканского бейсболиста Джеки Робинсона, генералов Второй мировой Джорджа Паттона и Дугласа Макартура, военного и кинокатера Оди Мерфи и проповедника Билли Грэма , а также погибшего астронавта Кристу Маколифф и судью Верховного суда консерватора Антонина Скалиа