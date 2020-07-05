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Трамп назвал свою версию списка величайших американцев
Президент США Дональд Трамп назвал свою версию списка величайших американцев, в него вошли отцы-основатели США, герои войны, борцы за права афроамериканцев и... РИА Новости, 05.07.2020
2020-07-05T03:57
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РИА Новости
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353
60
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эндрю джексон, дональд трамп, джо райт, вашингтон (город), сша, в мире

Трамп назвал свою версию списка величайших американцев

03:56 05.07.2020 (обновлено: 03:57 05.07.2020)
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп
© РИА Новости / Стрингер
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Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 5 июл - РИА Новости, Алексей Богдановский. Президент США Дональд Трамп назвал свою версию списка величайших американцев, в него вошли отцы-основатели США, герои войны, борцы за права афроамериканцев и даже герои народного фольклора.
Выступая в День независимости США на лужайке перед Белым домом, Трамп напомнил о своем объявленном накануне решении создать комитет по увековечиванию памяти великих американцев.
По словам Трампа, начать в списке нужно с главнокомандующего времен войны за независимость, первого президента Джорджа Вашингтона, с наследием которого, по его словам, обращаются "очень нечестно". Памятники Вашингтону подвергались нападениям в ходе протестов и беспорядков за права афроамериканцев: Вашингтон был рабовладельцем.
Президент США Дональд Трамп
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В "пантеон" Трампа вошли отцы-основатели США, президенты Томас Джефферсон, Джон Адамс и Джеймс Мэдисон, а также Бенджамин Франклин, поставивший подпись под всеми основополагающими документами американской независимости, и Александр Гамильтон - первый министр финансов США и герой бродвейского мюзикла-суперхита. Из женщин первого поколения американской независимости Трамп включил в "список славы" швею Бетси Росс, которая, по легенде, сшила первый флаг США, а также первую леди Долли Мэдисон.
Из президентов, кроме отцов-основателей, Трамп упомянул Авраама Линкольна и Рональда Рейгана, но обошел молчанием Эндрю Джексона - любимца Трампа, статую которого возле Белого дома протестующие пытались свалить.
Движение за права афроамериканцев представляли бежавший из рабства аболиционист Фредерик Дуглас, аболиционистка Гарриет Табмен, писательница Гарриет Бичер-Стоу - автор романа "Хижина дяди Тома", а также борцы за равные права Букер Вашингтон и Сюзан Браунелл Этони.
Также в список величайших американцев Трамп включил героя Гражданской войны Джошуа Чемберлена, основательницу Красного Креста Клару Бартон, госсекретаря и трижды кандидата в президенты Генри Клея.
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Трамп почтил также пионеров авиации братьев Райт и Амелию Эрхарт, первого афроамериканского бейсболиста Джеки Робинсона, генералов Второй мировой Джорджа Паттона и Дугласа Макартура, военного и кинокатера Оди Мерфи и проповедника Билли Грэма, а также погибшего астронавта Кристу Маколифф и судью Верховного суда консерватора Антонина Скалиа.
Отдельно в списке стоят исторические деятели, которые более известны как персонажи фольклора - первопроходец американских земель Дэниел Бун и военный Дэви Крокетт.
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Эндрю ДжексонДональд ТрампДжо РайтВашингтон (город)СШАВ мире
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