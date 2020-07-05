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В Зеленограде один человек погиб при пожаре в квартире жилого дома
Пожарные спасли 12 человек из загоревшейся квартиры в жилом многоэтажном доме в столичном Зеленограде, один человек погиб, сообщает главк МЧС. РИА Новости, 05.07.2020
2020-07-05T03:46
зеленоград
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происшествия
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зеленоград, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия

В Зеленограде один человек погиб при пожаре в квартире жилого дома

03:46 05.07.2020
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© РИА Новости / Александр Кожохин / Перейти в фотобанкПожарные рукава
Пожарные рукава
© РИА Новости / Александр Кожохин
Перейти в фотобанк
Пожарные рукава. Архивное фото
МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Пожарные спасли 12 человек из загоревшейся квартиры в жилом многоэтажном доме в столичном Зеленограде, один человек погиб, сообщает главк МЧС.
Сообщение о пожаре в доме 828б в Зеленограде поступило в 02.11 мск в субботу.
"Происходило возгорание в одной из квартир на 8 этаже 16-этажного жилого дома. В 02.35 пожар локализован. В 02.41 пожар ликвидирован. Горели личные вещи и мебель на площади 35 квадратных метров", - говорится в сообщении.
Уточняется, что спасено 12 человек, из них один ребёнок.
"С вышележащих этажей дома по лестничному маршу пожарными выведен 21 человек. Спасённых и эвакуированных из здания людей осмотрит наряд скорой помощи. К сожалению, в результате пожара погиб 1 человек", - уточняется в сообщении.
Отмечается, что для тушения пожара было задействовано пять единиц техники и 24 человека личного состава.
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ЗеленоградМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Происшествия
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