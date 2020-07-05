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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200705/1573904559.html
Врач предупредил об опасности второй волны коронавируса из-за ОРВИ
Новую волну заражения коронавирусом стоит ждать в ноябре-декабре, нужно серьезно готовиться к ней, потому что она может быть осложнена сезонной вспышкой ОРВИ с... РИА Новости, 05.07.2020
2020-07-05T10:20
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
биньямин нетаньяху
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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коронавирус covid-19, биньямин нетаньяху, нью-йорк (город), италия, сша

Врач предупредил об опасности второй волны коронавируса из-за ОРВИ

03:44 05.07.2020 (обновлено: 10:20 05.07.2020)
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкДевушка надевает маску
Девушка надевает маску
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Девушка надевает маску. Архивное фото
ТЕЛЬ-АВИВ, 5 июл - РИА Новости. Новую волну заражения коронавирусом стоит ждать в ноябре-декабре, нужно серьезно готовиться к ней, потому что она может быть осложнена сезонной вспышкой ОРВИ с похожими на COVID-19 симптомами, сообщил в интервью РИА Новости экс-глава всемирного профсоюза врачей WMA профессор Леонид Эйдельман.
"Мы ожидаем большую волную в ноябре-декабре. При этом надо понимать, что в ноябре-декабре будет рост - как каждый год - респираторных заболеваний. Поэтому будет трудно отличить больных, которые кашляют, чихают, от тех, у кого COVID-19. В этом большая проблема", - предупреждает врач.
По мнению профессора, именно к ноябрю, когда на прогнозируемую волну эпидемии наложится сезонная вспышка ОРВИ, должна быть полностью мобилизована система здравоохранения. Осенняя волна заболеваемости, по всем расчетам, будет более значительной, чем летний рост заражений, связанный с отменой карантинных ограничений, уверен он.
В настоящее время, по мнению Эйдельмана, наблюдается распространение второй волны коронавируса по всему миру, предсказанное еще этой весной.
"Однозначно количество зараженных в мире растет. Есть страны, в которых этот рост маленький, как в Италии, как в Германии. Есть страны, где рост очень значительный, например в Индии. Несколько очагов заражения в последнее время возникло снова в Китае. Так что в целом мы знаем, количество обнаруженных больных превысило 11 миллионов во всем мире, и если мы не будет экстраполировать данные, которые были получены в некоторых исследованиях, в том числе в Нью-Йорке (США), и в других странах, то количество на самом деле зараженных превышает количество обнаруженных", - считает Эйдельман.
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В Израиле в начале июля число новых случаев COVID-19, регистрируемых ежедневно, превысило показатели марта-апреля. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил в четверг, что власти вынуждены вернуться к ограничительным мерам из-за новой вспышки заболеваемости. По мнению профессора Эйдельмана, наиболее правильной тактикой должны стать региональные карантины, вводимые на непродолжительное время, полное же закрытие экономики грозит ухудшением ситуации, в том числе в системе общественного здравоохранения.
"На мой взгляд, неправильно сейчас вводить ограничения по всей стране, потому что это может привести к усугублению экономического кризиса. На самом деле правильная тактика - это региональные карантины в тех местах, где появляются много случаев ... - несколько сот мест, где находятся другие очаги заражения. Нужно вводить карантины в этих местах, а не по всей стране", - считает Эйдельман.
Как ранее заявил профессор, появления безопасной и эффективной вакцины в массовых количествах не стоит ожидать раньше второго квартала 2021 года, поэтому "нужно привыкать к новым условиям и жить с этим вирусом".
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Биньямин НетаньяхуНью-Йорк (город)ИталияСША
Популярные комментарии
заводик для производства масок ещё не окупился, если за вторую волну не окупится, вангую, третья волна на новый год накроет
5 июля, 08:51
LLookyn
5130417
Обнулили же, уже можно заводить эту пластинку
5 июля, 09:30
Костя Оглоблин
3900216
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