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Вернувшуюся из карантина девушку напугала "картошка-мутант"
Жительницу Франции Донну Поре, вернувшуюся из трехмесячного карантина в свою квартиру, напугала "картошка-мутант", проросшая в ее жилище. Об этом сообщает... РИА Новости, 05.07.2020
2020-07-05T03:44
коронавирус covid-19
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коронавирус covid-19, франция, в мире

Вернувшуюся из карантина девушку напугала "картошка-мутант"

03:31 05.07.2020 (обновлено: 03:44 05.07.2020)
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкУборка картофеля
Уборка картофеля
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Уборка картофеля . Архивное фото
МОСКВА, 5 июл – РИА Новости. Жительницу Франции Донну Поре, вернувшуюся из трехмесячного карантина в свою квартиру, напугала "картошка-мутант", проросшая в ее жилище. Об этом сообщает британский таблоид The Sun.
Девушка купила картошку в марте до начала пандемии коронавируса, после введения карантина она выехала из своего жилища в городе Кан, оставив овощи на кухне.
Вернувшись домой три месяца спустя, она с ужасом обнаружила, что картофель пустил побеги, напоминающие щупальца, распространившиеся по квартире. "Когда я открыла входную дверь, я заметила странное очертание в задней части кухни. Поскольку свет был выключен, а ставни опущены, я не сразу поняла, что это картошка", - рассказала Поре.
Открыв ставни и увидев "необычное зрелище", девушка "пришла в ужас", однако вскоре она поняла, что это всего лишь побеги картофеля. Поре добавила, что ей пришлось убирать клубни в течение нескольких часов.
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Коронавирус COVID-19ФранцияВ мире
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