Вернувшуюся из карантина девушку напугала "картошка-мутант"

Вернувшись домой три месяца спустя, она с ужасом обнаружила, что картофель пустил побеги, напоминающие щупальца, распространившиеся по квартире. "Когда я открыла входную дверь, я заметила странное очертание в задней части кухни. Поскольку свет был выключен, а ставни опущены, я не сразу поняла, что это картошка", - рассказала Поре.