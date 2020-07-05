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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200705/1573904495.html
В Мексике число жертв коронавируса превысило 30 тысяч
Число жертв коронавируса в Мексике за сутки увеличилось на 523 и составляет 30 366, выявлены 6914 новых заражений, сообщил директор эпидемиологии минздрава... РИА Новости, 05.07.2020
2020-07-05T03:55
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
воз
франция
мексика
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/05/0e/1571445184_0:210:3072:1938_1400x0_80_0_0_4024a92c8fab594631a40c9340bdc46e.jpg
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коронавирус covid-19, воз, франция, мексика

В Мексике число жертв коронавируса превысило 30 тысяч

03:25 05.07.2020 (обновлено: 03:55 05.07.2020)
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© Guillermo AriasПодготовка к захоронению умерших от COVID-19 в Мексике
Подготовка к захоронению умерших от COVID-19 в Мексике
© Guillermo Arias
Подготовка к захоронению умерших от COVID-19 в Мексике. Архивное фото
МЕХИКО, 5 июл - РИА Новости. Число жертв коронавируса в Мексике за сутки увеличилось на 523 и составляет 30 366, выявлены 6914 новых заражений, сообщил директор эпидемиологии минздрава страны Хосе Луис Аломиа.
"Подтверждены на сегодняшний день 30 366 случаев смерти пациентов, зараженных вирусом SARS-CoV-2", - сказал он на пресс-конференции, трансляция которой ведется в Twitter ведомства.
По числу погибших Мексика вышла на пятое место в мире, опередив Францию.
Первый случай заражения коронавирусом был выявлен в Мексике 28 февраля. Общее число зараженных достигло 252 165, из них сейчас болеют 26 075 человек. Власти изучают 77 750 подозрительных случаев заболевания и 2121 смерть.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 10,9 миллиона случаев заражения, свыше 523 тысяч человек скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19ВОЗФранцияМексика
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