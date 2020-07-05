В Мексике число жертв коронавируса превысило 30 тысяч

"Подтверждены на сегодняшний день 30 366 случаев смерти пациентов, зараженных вирусом SARS-CoV-2", - сказал он на пресс-конференции, трансляция которой ведется в Twitter ведомства.

Первый случай заражения коронавирусом был выявлен в Мексике 28 февраля. Общее число зараженных достигло 252 165, из них сейчас болеют 26 075 человек. Власти изучают 77 750 подозрительных случаев заболевания и 2121 смерть.