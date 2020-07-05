Трамп принял авиационный парад в честь Дня независимости США

Эпоху Корейской войны представили штурмовики Douglas A-26 Invader и палубные истребители Chance Vought F4U Corsair - ведущий парада не преминул упомянуть, что этому самолету удавалось сбивать МИГ-15 советского производства. Реактивный истребитель F-86 Sabre той же эпохи не смог принять участие в параде из-за механических проблем.