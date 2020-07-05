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Трамп принял авиационный парад в честь Дня независимости США
Президент США Дональд Трамп принял масштабный авиационный парад в честь Дня независимости, проходивший над Белым домом, трансляцию вел сайт Белого дома. РИА Новости, 05.07.2020
2020-07-05T03:24
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353
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ввс сша, дональд трамп, boeing 747, f-35, f-15se, япония, сша, в мире

Трамп принял авиационный парад в честь Дня независимости США

03:24 05.07.2020
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© U.S. Air Force photo by Staff Sgt. Jensen StidhamАмериканский истребитель F-35A Lightning II
Американский истребитель F-35A Lightning II
© U.S. Air Force photo by Staff Sgt. Jensen Stidham
Американский истребитель F-35A Lightning II. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 5 июл - РИА Новости, Алексей Богдановский. Президент США Дональд Трамп принял масштабный авиационный парад в честь Дня независимости, проходивший над Белым домом, трансляцию вел сайт Белого дома.
Перед выступлением Трампа в воздухе пролетел "борт номер один" - президентский Boeing 747, а затем на лужайке перед монументом Линкольна высадились военные парашютисты. После выступления Трампа воздушный парад продолжился. Эпоху Второй мировой войны представляли военно-транспортные С-47, за ними следовал Boeing B-17 "Летающая крепость" в сопровождении знаменитых истребителей "Мустанг" (North American P-51). Были представлены бомбардировщики B-25 Mitchell и гигантский B-29 Superfortress - cамолеты этой модели осуществили ядерную бомбардировку Японии.
Эпоху Корейской войны представили штурмовики Douglas A-26 Invader и палубные истребители Chance Vought F4U Corsair - ведущий парада не преминул упомянуть, что этому самолету удавалось сбивать МИГ-15 советского производства. Реактивный истребитель F-86 Sabre той же эпохи не смог принять участие в параде из-за механических проблем.
Президент США Дональд Трамп
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Эпоху Вьетнамской войны представляли эвакуационные вертолеты Bell H-13, "Ирокезы" - Bell UH-1 и тяжелые "Чинуки" CH-47.
Под музыку Вагнера "Полет валькирий" пролетел стратегический B-52 Stratofortress, который уже почти 70 лет эксплуатируется ВВС США и является частью ядерной триады.
Последовали вертолеты UH-60 Black Hawk, истребители четвертого поколения McDonnell Douglas F-15 Eagle, конвертопланы Osprey, многоцелевые вертолеты Sikorsky HH-60 и вертолеты береговой охраны JayhawkEurocopter MH-65 Dolphin, а также "Апачи" - McDonnell Douglas AH-64. Изюминкой парада стали сверхзвуковой стратегический бомбардировщик Rockwell B-1 Lancer, истребители пятого поколения Lockheed/Boeing F-22 Raptor, "летающее крыло" - малозаметный стратегический бомбардировщик с технологией "стелс" и новейший F-35 Lighting II - на разработку этой последней модели ушло до настоящего времени около 1,5 триллиона долларов.
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ВВС СШАДональд ТрампBoeing 747F-35F-15SEЯпонияСШАВ мире
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