Врач: тотальный карантин из-за COVID-19 разрушит систему здравоохранения

"Тотальный продолжительный карантин вызывает, естественно, экономический кризис. При экономическом кризисе, к сожалению, все правительства мира экономят на здравоохранении. В результате капиталовложения в здравоохранение уменьшаются, в результате удлиняются очереди на операции и на обследования. В результате у людей нет достаточных средств купить лекарства. Катастрофа в плане здоровья населения, вызванная экономическим кризисом, будет гораздо больше, чем катастрофа медицинская, вызванная непосредственно самим вирусом", - заявил профессор Эйдельман.

"Мы говорим об очень серьезной пандемии, которая затрагивает десятки миллионов человек, с другой стороны, мы понимаем, что этот этот вирус не исчезнет. Он будет оставаться, и будут новые вспышки в разных местах со временем в течение всего этого года, и, возможно, на протяжении следующего года. Та иллюзия, в которую люди очень хотели верить, что в ближайшем времени будет вакцина, это было ясно, что это иллюзия, уже в начале года, а до конца этого года наверняка не будет вакцины надежной и безопасной и в массовых количествах", - предупреждает профессор.