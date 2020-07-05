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Врач: тотальный карантин из-за COVID-19 разрушит систему здравоохранения
Появления безопасной вакцины в массовых количествах против коронавируса не стоит ожидать раньше второго квартала 2021 года, поэтому мир должен приспособиться к... РИА Новости, 05.07.2020
2020-07-05T03:17
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
весь мир
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353
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коронавирус covid-19, весь мир

Врач: тотальный карантин из-за COVID-19 разрушит систему здравоохранения

03:17 05.07.2020
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© Фото : NIAID-RMLКоронавирус под электронным микроскопом
Коронавирус под электронным микроскопом
© Фото : NIAID-RML
Коронавирус под электронным микроскопом. Архивное фото
ТЕЛЬ-АВИВ, 5 июл - РИА Новости. Появления безопасной вакцины в массовых количествах против коронавируса не стоит ожидать раньше второго квартала 2021 года, поэтому мир должен приспособиться к жизни в условиях коронавируса, вводя кратковременные и локальные карантины, поскольку новый тотальный карантин может разрушить системы здравоохранения, рассказал в интервью РИА Новости экс-глава всемирного профсоюза врачей WMA, израильский врач, профессор Леонид Эйдельман.
"Тотальный продолжительный карантин вызывает, естественно, экономический кризис. При экономическом кризисе, к сожалению, все правительства мира экономят на здравоохранении. В результате капиталовложения в здравоохранение уменьшаются, в результате удлиняются очереди на операции и на обследования. В результате у людей нет достаточных средств купить лекарства. Катастрофа в плане здоровья населения, вызванная экономическим кризисом, будет гораздо больше, чем катастрофа медицинская, вызванная непосредственно самим вирусом", - заявил профессор Эйдельман.
По мнению эксперта, жить в условиях новых волн коронавируса придется до появления безопасной вакцины от COVID-19, которую не стоит ожидать раньше следующего года.
"Мы говорим об очень серьезной пандемии, которая затрагивает десятки миллионов человек, с другой стороны, мы понимаем, что этот этот вирус не исчезнет. Он будет оставаться, и будут новые вспышки в разных местах со временем в течение всего этого года, и, возможно, на протяжении следующего года. Та иллюзия, в которую люди очень хотели верить, что в ближайшем времени будет вакцина, это было ясно, что это иллюзия, уже в начале года, а до конца этого года наверняка не будет вакцины надежной и безопасной и в массовых количествах", - предупреждает профессор.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Весь мир
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