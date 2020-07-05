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Group-IB: многие хакеры во время пандемии проявили этику
Многие компьютерные хакеры во время пандемии коронавируса "проявили этику" и не атаковали информационные системы российских медицинских учреждений, рассказал в... РИА Новости, 05.07.2020
2020-07-05T03:33
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РИА Новости
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353
60
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коронавирус в россии, россия, илья сачков, великобритания, group-ib, сша

Group-IB: многие хакеры во время пандемии проявили этику

03:33 05.07.2020
790
© РИА Новости / Владимир ТрефиловХакерская атака
Хакерская атака
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Хакерская атака. Архивное фото
МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Многие компьютерные хакеры во время пандемии коронавируса "проявили этику" и не атаковали информационные системы российских медицинских учреждений, рассказал в интервью РИА Новости гендиректор и основатель международной компании Group-IB, специализирующейся на предотвращении кибератак, Илья Сачков.
"Отмечу, что у этих злоумышленников (занимающихся DDoS-атаками - ред.), в отличие от тех, кто создает фишинговые ресурсы, наверное, есть "профессиональная этика", я надеюсь на это. Мы видели во многих странах мира атаки на медучреждения, в России этого не происходило. То есть, ни объявлений на хакерских форумах, ни заражений, ни атак шифровальщиков", - сообщил он.
"Была какая-то редкая для нашего наблюдения этика, как будто с учетом того, что происходит, все поняли, что в России медицинские учреждения - вопрос жизни или смерти для многих людей... Это, естественно, мое предположение, я не общался с хакерами, но я заметил. В принципе, это было бы "супер-аморально", - отметил Сачков.
При этом в Великобритании и США, по его словам, были зафиксированы атаки порталов заказчиков строящихся медучреждений.
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