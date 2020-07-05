Group-IB: многие хакеры во время пандемии проявили этику

"Отмечу, что у этих злоумышленников (занимающихся DDoS-атаками - ред.), в отличие от тех, кто создает фишинговые ресурсы, наверное, есть "профессиональная этика", я надеюсь на это. Мы видели во многих странах мира атаки на медучреждения, в России этого не происходило. То есть, ни объявлений на хакерских форумах, ни заражений, ни атак шифровальщиков", - сообщил он.