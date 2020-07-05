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Аналитики сравнили, как меняется спрос россиян на мыло
Спрос россиян на популярные товары для гигиены меняется в зависимости от сезона, выяснили аналитики банка "Русский Стандарт". Так, осенью гель для душа покупают РИА Новости, 05.07.2020
2020-07-05T03:32
россия
экономика
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РИА Новости
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353
60
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РИА Новости
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россия, экономика

Аналитики сравнили, как меняется спрос россиян на мыло

03:32 05.07.2020
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© Fotolia / vera7388Мужчина моет руки
Мужчина моет руки
© Fotolia / vera7388
Мужчина моет руки. Архивное фото
МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Спрос россиян на популярные товары для гигиены меняется в зависимости от сезона, выяснили аналитики банка "Русский Стандарт". Так, осенью гель для душа покупают чаще, чем летом, а весной активно запасаются мылом и стиральным порошком. Результаты исследования имеются в распоряжении РИА Новости.
Аналитики изучили данные с июня 2019 года по конец мая 2020 по самым популярным категориям трат по всем кассовым чекам при оплате картами.
"Товары-лидеры всех сезонов в категории "Средства гигиены" – мыло, зубная паста и крем. Примечательно, что зимой относительно осени в кассовых чеках они встречались чаще на 6,46%, 15,64% и 21,84% соответственно. Осенью, к примеру, на 38,89% чаще, чем летом покупали гель для душа. Весной же клиенты банка активно запасались мылом и стиральным порошком", - говорится в исследовании.
В чеках из категории "Товары для детей" также наблюдается интересная сезонная статистика. Пик покупок тетрадей пришелся на лето 2019 в преддверии начала учебного года. Осенью количество их покупок уменьшилось на 13,21% относительно лета, зимой - на 40,88% относительно осени, а весной, когда учебные заведения России перешли на дистанционное обучение, и вовсе снизилось почти вдвое относительно зимы.
Человек моет руки
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Далее по популярности в этой категории товаров идут детское питание, спрос на которое зимой снизился на 2,16% относительно осени, и подгузники, количество "зимних" покупок которых также снизилось относительно осени - на 2%.
События весны 2020 года сказались и на покупках туалетной бумаги. Количество покупок этого товара в апреле увеличилось на 12,67% относительно марта. Однако к маю ажиотаж снизился и показатели вернулись к мартовским. Еще один примечательный факт - рост числа покупок медицинских масок в мае. Актуальный в нынешних условиях товар в мае относительно марта покупали чаще на 75,61%, а относительно апреля - на 89,47%.
В категории "Услуги" безусловный лидер - услуги автосервиса и АЗС. "Осенние" покупки бензина Аи-92 и Аи-95 по сравнению с летом выросли на 15,98%. "Зимние" показатели практически не изменились относительно "осенних". А вот весной по сравнению с зимой спрос на бензин резко упал из-за режима самоизоляции – число покупок уменьшилось на 62,73%.
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