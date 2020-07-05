https://ria.ru/20200705/1573904345.html
Моряков перепишут в ходе Всероссийской переписи населения на берегу
Российских моряков, которые во время Всероссийской переписи населения будут находиться в плавании, перепишут заранее, сообщили РИА Новости в медиаофисе... РИА Новости, 05.07.2020
2020-07-05T03:31
2020-07-05T03:31
россия
общество
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, общество
МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Российских
моряков, которые во время Всероссийской переписи населения будут находиться в плавании, перепишут заранее, сообщили РИА Новости в медиаофисе переписи.
"Свои особенности будет иметь перепись находящихся в плавании моряков российских рыболовных и торговых судов. Органы статистики совместно с администрациями портов заранее подготовят списки судов и членов экипажей, планирующих выход в море в период переписной кампании", - рассказали в медиаофисе в День работников морского и речного транспорта, который отмечается в России 5 июля.
Там добавили, что если выход в рейс предстоит до начала переписи, то моряки дальнего плавания будут переписаны в досрочном порядке. Также за моряков, находящихся на дату переписи в плавании, переписные листы могут заполнить члены их семей.
"Кроме того, для получения информации переписчики делают запросы в крюинговые компании – агентства, занимающиеся подбором экипажей. В этом случае не имеет значения, на корабле под флагом какой страны находится моряк-гражданин России", - сказали в медиаофисе.
Помимо этого, предстоящая Всероссийская перепись населения станет первой в истории страны цифровой переписью. Поэтому и моряки на кораблях, и члены их семей дома на берегу смогут самостоятельно пройти интернет-перепись.
В медиаофисе напомнили, что территорию России омывают 13 морей, а общая протяженность внутренних водных путей составляет более 100 тысяч километров.
Двенадцатая в истории страны Всероссийская перепись населения пройдет с 1 по 30 апреля 2021 года.