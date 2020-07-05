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Хочу стать космонавтом
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Подписаны контракты с туристами, которые полетят на "Союзе" в 2021 году
Заключены контракты с космическими туристами, которые, как планируется, отправятся на Международную космическую станцию на российском "Союзе" в 2021 году,... РИА Новости, 05.07.2020
2020-07-05T04:26
хочу стать космонавтом
международная космическая станция (мкс)
роскосмос
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2020
РИА Новости
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353
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/05/1f/1572254230_0:0:3077:1731_1400x0_80_0_0_290a383091ad48c6a4eb9698e9fa4dda.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
60
международная космическая станция (мкс), роскосмос

Подписаны контракты с туристами, которые полетят на "Союзе" в 2021 году

03:01 05.07.2020 (обновлено: 04:26 05.07.2020)
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© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в фотобанкСтарт ракеты-носителя "Союз-ФГ" с пилотируемым кораблем "Союз МС-10"
Старт ракеты-носителя Союз-ФГ с пилотируемым кораблем Союз МС-10
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в фотобанк
Старт ракеты-носителя "Союз-ФГ" с пилотируемым кораблем "Союз МС-10". Архивное фото
МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Заключены контракты с космическими туристами, которые, как планируется, отправятся на Международную космическую станцию на российском "Союзе" в 2021 году, сообщили РИА Новости в российском представительстве компании Space Adventures.
"Контракт подписан на 2021 год с двумя будущими членами экипажа", - сказал представитель компании.
В июне 2019 года в российском представительстве Space Adventures РИА Новости сообщили, что найдены кандидаты на туристический полет на "Союзе" в 2021 году. До этого, в начале 2019 года, "Роскосмос" и Space Adventures подписали между собой контракт на полет двух космических туристов на Международную космическую станцию до конца 2021 года. Это должен быть первый полет, когда в составе экипажа будет сразу два туриста и один опытный космонавт - командир корабля. Имена кандидатов на полет к МКС объявят за год до этого.
Американская Space Adventures - единственный туроператор, который занимается полетами в космос. В 2001-2009 годах на "Союзах" по контрактам со Space Adventures на станцию были доставлены семь туристов, в том числе дважды американец Чарльз Симони. За десятисуточный полет с них в разные годы просили от 20 до 50 миллионов долларов. Официально стоимость полета не разглашается.
Астронавт во время выхода в открытый космос
27 июня, 09:03РИА Наука
Астронавт НАСА рассказал, каким будет выход туристов в открытый космос
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Хочу стать космонавтомМеждународная космическая станция (МКС)Роскосмос
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