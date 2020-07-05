Подписаны контракты с туристами, которые полетят на "Союзе" в 2021 году

Американская Space Adventures - единственный туроператор, который занимается полетами в космос. В 2001-2009 годах на "Союзах" по контрактам со Space Adventures на станцию были доставлены семь туристов, в том числе дважды американец Чарльз Симони. За десятисуточный полет с них в разные годы просили от 20 до 50 миллионов долларов. Официально стоимость полета не разглашается.