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Конгрессмен: источник утечки ложных данных о России и талибах не найдут
Конгрессмен: источник утечки ложных данных о России и талибах не найдут
2020-07-05T02:59
россия
дональд трамп
министерство обороны сша
афганистан
талибан
сша
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РИА Новости
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353
60
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РИА Новости
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353
60
россия, дональд трамп, министерство обороны сша, афганистан, талибан, сша

Конгрессмен: источник утечки ложных данных о России и талибах не найдут

02:59 05.07.2020
2474
© AP Photo / Harry HamburgАмериканский политик Девин Нуньес
Американский политик Девин Нуньес
© AP Photo / Harry Hamburg
Американский политик Девин Нуньес. Архивное фото
Конгрессмен: источник утечки ложных данных о России и талибах не найдут
МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Бывший глава комитета Палаты представителей США по разведке, республиканец Девин Нуньес считает, что власти никогда не найдут источник утечки ложных сведений о якобы "сговоре" РФ с талибами.
"Я думаю, что у нас есть реальная проблема в спецслужбах в рамках нашей контрразведки, когда они… должны по факту вести расследование в отношении самих себя. Я не думаю, что мы найдем тех людей, кто стал источником утечки, людей, которые просто помогали левым выстроить свою картину происходящего, чтобы попытаться свергнуть республиканскую партию", - заявил Нуньес в интервью телеканалу Fox News.
По его мнению, разведывательные агентства "были политизированы, по меньшей мере, с 2016 года". Согласно Нуньесу, новые сообщения напоминают историю с попыткой импичмента.
"Поначалу это сенсация, а затем, конечно, через несколько дней становится ясно, что президент даже не получал эти разведывательные данные", - добавил Нуньес.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга
2 июля, 21:17
Захарова ответила на заявления о "сговоре" России с талибами
Ранее газета New York Times со ссылкой на анонимных представителей американской разведки опубликовала статью, в которой утверждалось, что военная разведка РФ якобы предлагала вознаграждение связанным с талибами боевикам за нападения на американских солдат в Афганистане и что президента США Дональда Трампа проинформировали об этом. Доказательств предоставлено не было.
Посольство РФ в США потребовало от властей страны адекватной реакции на угрозы, которые поступают в адрес дипломатов из-за новостей про Россию и Афганистан. МИД РФ назвал сообщения СМИ фейком. Трамп назвал статью "заказухой". Белый дом, Пентагон и разведка США заявили, что подтверждений сообщениям на данный момент нет, а Трампа о них не информировали.
Трамп при этом заявил, что история о якобы сговоре России с талибами была выдумана, чтобы навредить ему и Республиканской партии.
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РоссияДональд ТрампМинистерство обороны СШААфганистанТалибанСША
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