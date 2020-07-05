Конгрессмен: источник утечки ложных данных о России и талибах не найдут

МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Бывший глава комитета Палаты представителей Бывший глава комитета Палаты представителей США по разведке, республиканец Девин Нуньес считает, что власти никогда не найдут источник утечки ложных сведений о якобы "сговоре" РФ с талибами.

"Я думаю, что у нас есть реальная проблема в спецслужбах в рамках нашей контрразведки, когда они… должны по факту вести расследование в отношении самих себя. Я не думаю, что мы найдем тех людей, кто стал источником утечки, людей, которые просто помогали левым выстроить свою картину происходящего, чтобы попытаться свергнуть республиканскую партию", - заявил Нуньес в интервью телеканалу Fox News

По его мнению, разведывательные агентства "были политизированы, по меньшей мере, с 2016 года". Согласно Нуньесу, новые сообщения напоминают историю с попыткой импичмента.

"Поначалу это сенсация, а затем, конечно, через несколько дней становится ясно, что президент даже не получал эти разведывательные данные", - добавил Нуньес.

Ранее газета New York Times со ссылкой на анонимных представителей американской разведки опубликовала статью, в которой утверждалось, что военная разведка РФ якобы предлагала вознаграждение связанным с талибами боевикам за нападения на американских солдат в Афганистане и что президента США Дональда Трампа проинформировали об этом. Доказательств предоставлено не было.

Посольство РФ в США потребовало от властей страны адекватной реакции на угрозы, которые поступают в адрес дипломатов из-за новостей про Россию и Афганистан. МИД РФ назвал сообщения СМИ фейком. Трамп назвал статью "заказухой". Белый дом, Пентагон и разведка США заявили, что подтверждений сообщениям на данный момент нет, а Трампа о них не информировали.