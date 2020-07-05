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Просителя убежища из России убили в Австрии
Просителя убежища из России застрелили в городе Герасдорф близ Вены, передает австрийское агентство печати APA со ссылкой на полицию. РИА Новости, 05.07.2020
2020-07-05T10:38
россия
линц
вена
в мире
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https://ria.ru/20200115/1563455450.html
Нынешние просители убежища на Западе все больше криминальные личности или проворовавшиеся чиновники и банкиры.Мдя нет уже диссидентов 60,70х,хотя и они по большей части были одержимы наживой нежели борьбой с СССР.А нынешних либералов и не выгонишь из страны их и тут неплохо кормят
317
Убитый - Мамихан Умаров из с.Мескер-Юрт, Чечни. Он же Анзор из Вены, он же Бек Мартин. Получил то,что и искал.
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россия
линц
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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россия, линц, вена, в мире

Просителя убежища из России убили в Австрии

02:34 05.07.2020 (обновлено: 10:38 05.07.2020)
174536
© РИА Новости / Екатерина Прокофьева / Перейти в фотобанкАвтомобиль полиции Австрии
Автомобиль полиции Австрии
© РИА Новости / Екатерина Прокофьева
Перейти в фотобанк
Автомобиль полиции Австрии. Архивное фото
МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. Просителя убежища из России застрелили в городе Герасдорф близ Вены, передает австрийское агентство печати APA со ссылкой на полицию.
Инцидент произошел в субботу около 19:30 по местному времени времени (18.30 мск) на улице Брюнерштрассе в Герасдорф-бай-Вьен, городе, входящем в венский округ.
По словам представителя местной полиции, подозреваемого в убийстве задержали в городе Линц, сопротивления он не оказал. Мотивы преступления неизвестны.
Какие-либо подробности о личности жертвы не приводятся. При этом сообщения, что он был убит выстрелом в голову, не подтверждаются.
Полиция начала расследование.
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РоссияЛинцВенаВ мире
Популярные комментарии
Нынешние просители убежища на Западе все больше криминальные личности или проворовавшиеся чиновники и банкиры.Мдя нет уже диссидентов 60,70х,хотя и они по большей части были одержимы наживой нежели борьбой с СССР.А нынешних либералов и не выгонишь из страны их и тут неплохо кормят
5 июля, 03:19
Алла Бурн
2831042117
Убитый - Мамихан Умаров из с.Мескер-Юрт, Чечни. Он же Анзор из Вены, он же Бек Мартин. Получил то,что и искал.
5 июля, 03:03
Sergey Kononov
277117018
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