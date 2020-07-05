https://ria.ru/20200705/1573904170.html
Просителя убежища из России убили в Австрии
Просителя убежища из России застрелили в городе Герасдорф близ Вены, передает австрийское агентство печати APA со ссылкой на полицию. РИА Новости, 05.07.2020
2020-07-05T02:34
2020-07-05T10:38
россия
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https://ria.ru/20200115/1563455450.html
Алла Бурн
Нынешние просители убежища на Западе все больше криминальные личности или проворовавшиеся чиновники и банкиры.Мдя нет уже диссидентов 60,70х,хотя и они по большей части были одержимы наживой нежели борьбой с СССР.А нынешних либералов и не выгонишь из страны их и тут неплохо кормят
317
Sergey Kononov
Убитый - Мамихан Умаров из с.Мескер-Юрт, Чечни. Он же Анзор из Вены, он же Бек Мартин. Получил то,что и искал.
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РИА Новости
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn24.img.ria.ru/images/151456/33/1514563328_0:312:3072:2040_1400x0_80_0_0_764e485f48a7863e11289aced7a5e66a.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, линц, вена, в мире