Просителя убежища из России убили в Австрии

Инцидент произошел в субботу около 19:30 по местному времени времени (18.30 мск) на улице Брюнерштрассе в Герасдорф-бай-Вьен, городе, входящем в венский округ.

Какие-либо подробности о личности жертвы не приводятся. При этом сообщения, что он был убит выстрелом в голову, не подтверждаются.