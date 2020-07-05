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В Красноярском крае человек погиб из-за падения деревьев
Один человек погиб и четверо пострадали в палаточном лагере в Дзержинском районе Красноярского края из-за упавших от порывов ветра деревьев, сообщает... РИА Новости, 05.07.2020
2020-07-05T02:21
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
красноярский край
дзержинский район
происшествия
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красноярский край
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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), красноярский край, дзержинский район, происшествия

В Красноярском крае человек погиб из-за падения деревьев

02:21 05.07.2020
2209
© РИА Новости / Григорий СысоевМашина скорой помощи
Машина скорой помощи
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Машина скорой помощи. Архивное фото
КРАСНОЯРСК, 5 июл – РИА Новости. Один человек погиб и четверо пострадали в палаточном лагере в Дзержинском районе Красноярского края из-за упавших от порывов ветра деревьев, сообщает пресс-служба регионального главка МЧС.
"В Дзержинском районе в результате прохождения грозового фронта произошло падение деревьев в районе населенного пункта Колон на озере Маслеево (место палаточного отдыха). Один человек погиб, четыре травмированы (один из них подросток 14 лет), повреждено около 20 машин и 10 палаток", - говорится в сообщении.
В ведомстве пояснили, что причиной падения деревьев стали сильные порывы ветра. Сотрудники МЧС и краевые спасатели устраняют последствия непогоды, расчищают территорию и распиливают деревья. Всего привлечены 33 человека и 10 единиц техники. Состояние пострадавших уточняется.
110800
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МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Красноярский крайДзержинский районПроисшествия
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