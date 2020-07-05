https://ria.ru/20200705/1573904143.html
В Красноярском крае человек погиб из-за падения деревьев
Один человек погиб и четверо пострадали в палаточном лагере в Дзержинском районе Красноярского края из-за упавших от порывов ветра деревьев, сообщает... РИА Новости, 05.07.2020
2020-07-05T02:21
2020-07-05T02:21
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
красноярский край
дзержинский район
происшествия
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красноярский край
дзержинский район
РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), красноярский край, дзержинский район, происшествия