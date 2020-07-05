В Красноярском крае человек погиб из-за падения деревьев

"В Дзержинском районе в результате прохождения грозового фронта произошло падение деревьев в районе населенного пункта Колон на озере Маслеево (место палаточного отдыха). Один человек погиб, четыре травмированы (один из них подросток 14 лет), повреждено около 20 машин и 10 палаток", - говорится в сообщении.