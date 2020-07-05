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Трамп надеется, что вакцина от COVID появится "задолго до конца года"
Президент США Дональд Трамп заявил, что надеется на вакцину от коронавируса "задолго до конца года". РИА Новости, 05.07.2020
2020-07-05T02:19
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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дональд трамп, сша, в мире

Трамп надеется, что вакцина от COVID появится "задолго до конца года"

02:19 05.07.2020
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© AP Photo / Patrick SemanskyПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп
© AP Photo / Patrick Semansky
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 5 июл - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что надеется на вакцину от коронавируса "задолго до конца года".
"Вероятно, у нас будет решения по лечению и вакцина задолго до конца года ", - сказал Трамп, выступая с речью по случаю Дня независимости США.
США остаются страной, наиболее пострадавшей от пандемии коронавируса. По данным Университета Джонса Хопкинса, в США зарегистрировано более 2,83 миллиона случаев коронавируса, почти 130 тысяч человек умерли.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаДональд ТрампСШАВ мире
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