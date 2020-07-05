https://ria.ru/20200705/1573904118.html
Трамп надеется, что вакцина от COVID появится "задолго до конца года"
Президент США Дональд Трамп заявил, что надеется на вакцину от коронавируса "задолго до конца года". РИА Новости, 05.07.2020
2020-07-05T02:19
2020-07-05T02:19
распространение нового коронавируса
дональд трамп
сша
в мире
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сша
РИА Новости
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2020
РИА Новости
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
дональд трамп, сша, в мире