https://ria.ru/20200705/1573904082.html
Трамп назвал США победителями коммунизма и фашизма
США победили фашистов и коммунистов, а скоро одолеют и левых, заявил президент страны Дональд Трамп заявил в праздничной речи по случаю Дня независимости. РИА Новости, 05.07.2020
2020-07-05T02:16
2020-07-05T06:29
джордж флойд
дональд трамп
сша
в мире
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ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
джордж флойд, дональд трамп, сша, в мире
ВАШИНГТОН, 5 июл - РИА Новости. США
победили фашистов и коммунистов, а скоро одолеют и левых, заявил президент страны Дональд Трамп
заявил в праздничной речи по случаю Дня независимости.
По утверждению главы Белого дома, "американские герои" "нанесли поражение нацистам, опрокинули фашистов", а также "свергли коммунистов" и "загнали на самый край земли" террористов, защитив американские ценности.
"Сейчас мы в процессе разгрома радикальных леваков, марксистов, анархистов, подстрекателей, грабителей - людей, которые во многих случаях не соображают, что делают", - добавил Трамп.
Президент США подчеркнул, что власти не позволят "разъяренной толпе" сносить статуи, "стирать историю", а также вести пропаганду среди детей и "попирать" принципы.
Ранее Трамп уже делал резкие высказывания в адрес участников протестов, называя их "террористами. Он также распорядился арестовывать всех, кто пытается разрушить или совершает акты вандализма в отношении памятников на территории страны и пригрозил злоумышленникам тюремными сроками до десяти лет.
С конца мая во многих крупных городах США
проходят протесты и беспорядки в связи с гибелью афроамериканца Джорджа Флойда
при задержании полицией. Один из стражей порядка, который на протяжении нескольких минут наваливался коленом на шею Флойда, обвинен в убийстве, трое других — в пособничестве убийству.
На фоне протестов по всем США начался стихийный снос памятников южанам времен Гражданской войны. Это коснулось также статуй первооткрывателя Америки Христофора Колумба, которого левые активисты обвиняют в геноциде коренного населения Америки.
По словам официального представителя МИД России Марии Захаровой, протесты в США
связаны с применением в этой стране формулы цветных революций, которую Вашингтон
ранее использовал по всему миру, а сейчас "эту матрицу приложили себе".