Трамп назвал США победителями коммунизма и фашизма

ВАШИНГТОН, 5 июл - РИА Новости. США победили фашистов и коммунистов, а скоро одолеют и левых, заявил президент страны Дональд Трамп заявил в праздничной речи по случаю Дня независимости. победили фашистов и коммунистов, а скоро одолеют и левых, заявил президент странызаявил в праздничной речи по случаю Дня независимости.

По утверждению главы Белого дома, "американские герои" "нанесли поражение нацистам, опрокинули фашистов", а также "свергли коммунистов" и "загнали на самый край земли" террористов, защитив американские ценности.

"Сейчас мы в процессе разгрома радикальных леваков, марксистов, анархистов, подстрекателей, грабителей - людей, которые во многих случаях не соображают, что делают", - добавил Трамп.

Президент США подчеркнул, что власти не позволят "разъяренной толпе" сносить статуи, "стирать историю", а также вести пропаганду среди детей и "попирать" принципы.

Ранее Трамп уже делал резкие высказывания в адрес участников протестов, называя их "террористами. Он также распорядился арестовывать всех, кто пытается разрушить или совершает акты вандализма в отношении памятников на территории страны и пригрозил злоумышленникам тюремными сроками до десяти лет.

С конца мая во многих крупных городах США проходят протесты и беспорядки в связи с гибелью афроамериканца Джорджа Флойда при задержании полицией. Один из стражей порядка, который на протяжении нескольких минут наваливался коленом на шею Флойда, обвинен в убийстве, трое других — в пособничестве убийству.

На фоне протестов по всем США начался стихийный снос памятников южанам времен Гражданской войны. Это коснулось также статуй первооткрывателя Америки Христофора Колумба, которого левые активисты обвиняют в геноциде коренного населения Америки.