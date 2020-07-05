https://ria.ru/20200705/1573904053.html
Трамп вновь пообещал наказать Китай за пандемию коронавируса
Президент США Дональд Трамп вновь пообещал наказать КНР за пандемию коронавируса. РИА Новости, 05.07.2020
2020-07-05T02:13
2020-07-05T05:39
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
дональд трамп
пекин
китай
сша
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2
пекин
китай
сша
РИА Новости
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/03/13/1568867620_0:501:2048:1653_1400x0_80_0_0_56457f378d47403c340ad9c775838c42.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус covid-19, дональд трамп, пекин, китай, сша