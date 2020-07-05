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Распространение нового коронавируса
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Трамп вновь пообещал наказать Китай за пандемию коронавируса
Президент США Дональд Трамп вновь пообещал наказать КНР за пандемию коронавируса. РИА Новости, 05.07.2020
2020-07-05T05:39
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
дональд трамп
пекин
китай
сша
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/03/13/1568867620_0:501:2048:1653_1400x0_80_0_0_56457f378d47403c340ad9c775838c42.jpg
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коронавирус covid-19, дональд трамп, пекин, китай, сша

Трамп вновь пообещал наказать Китай за пандемию коронавируса

02:13 05.07.2020 (обновлено: 05:39 05.07.2020)
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© РИА Новости / Пресс-служба Роспотребнадзора / Перейти в фотобанкФотоснимок коронавируса
Фотоснимок коронавируса
© РИА Новости / Пресс-служба Роспотребнадзора
Перейти в фотобанк
Фотоснимок коронавируса. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 5 июл - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп вновь пообещал наказать КНР за пандемию коронавируса.
"Обман Китая, его скрытность и попытки замести проблемы под ковер, позволили вирусу распространиться на 189 стран. Китай должен быть привлечен к полной ответственности", - сказал Трамп, выступая с речью по случаю Дня независимости.
По его словам, из Китая произошел не только коронавирус, "но и другие вирусы". Трамп не пояснил, что имеет в виду.
КНР отвергает обвинения США в том, что Пекин допустил распространение вируса.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Дональд ТрампПекинКитайСША
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