МКС уклонилась от обломка ступени ракеты "Протон"

"Это был обломок ступени российской ракеты SL-12 (западное обозначение ракеты "Протон". — Прим. ред.), запущенной в сентябре 1987 года", — уточнил представитель НАСА.

За все время эксплуатации МКС было выполнено 25 маневров для уклонения станции от космического мусора, при этом последний был в сентябре 2015 года (не считая последнего).