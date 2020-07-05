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МКС уклонилась от обломка ступени ракеты "Протон"
Внеплановая коррекция орбиты Международной космической станции в пятницу была проведена для уклонения от возможного столкновения с обломком ступени российской... РИА Новости, 05.07.2020
2020-07-05T10:09
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иван вагнер
кристофер кэссиди
международная космическая станция (мкс)
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наса
анатолий иванишин
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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РИА Новости
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иван вагнер, кристофер кэссиди, международная космическая станция (мкс), роскосмос, наса, анатолий иванишин

МКС уклонилась от обломка ступени ракеты "Протон"

02:02 05.07.2020 (обновлено: 10:09 05.07.2020)
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© Фото : Роскосмос/Олег АртемьевМКС
МКС
© Фото : Роскосмос/Олег Артемьев
МКС. Архивное фото
МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. Внеплановая коррекция орбиты Международной космической станции в пятницу была проведена для уклонения от возможного столкновения с обломком ступени российской ракеты "Протон", сообщил РИА Новости представитель НАСА.
Ранее в "Роскосмосе" рассказали, что высоту орбиты МКС увеличили на 900 метров с помощью двигателей пристыкованного к станции грузового корабля "Прогресс МС-14", чтобы избежать возможного столкновения с космическим мусором. При этом госкорпорация не уточнила, о каком конкретно космическом мусоре идет речь.

"Это был обломок ступени российской ракеты SL-12 (западное обозначение ракеты "Протон". — Прим. ред.), запущенной в сентябре 1987 года", — уточнил представитель НАСА.

Сейчас на МКС работают российские космонавты Анатолий Иванишин и Иван Вагнер, а также американские астронавты Кристофер Кэссиди, Дуглас Херли и Роберт Бенкен.
За все время эксплуатации МКС было выполнено 25 маневров для уклонения станции от космического мусора, при этом последний был в сентябре 2015 года (не считая последнего).
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Хочу стать космонавтомИван ВагнерКристофер КэссидиМеждународная космическая станция (МКС)РоскосмосНАСААнатолий Иванишин
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