Агроном рассказала, в каких случаях борщевик может быть полезным

"Многие дачники замачивают листья борщевика в воде. Потом разводят до нужной концентрации и поливают растения. После такого они начинают просто неимоверно быстро расти. У борщевика есть свойство стимулятора роста. Сок борщевика, когда попадает на растения, стимулирует фотосинтез. Растение после этого приобретает силу. Насколько сильным был борщевик, настолько сильным станет культурное растение. Сказать, что это совсем плохое растение, нельзя. Его можно использовать, но разумно", - рассказала радио Sputnik Елизавета Тихонова.