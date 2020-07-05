Агроном рассказала, в каких случаях борщевик может быть полезным

МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Борщевик может принести пользу российским дачникам и огородникам, считает агроном Елизавета Тихонова. В интервью радио Sputnik она рассказала о способе извлечь выгоду из этого сорняка.
Борщевик считается одним из самых опасных сорняков в России. Дело в его способности выживать в самых сложных климатических условиях и быстро захватывать новые территории. Для россиянина, который столкнулся с этим растением на своем дачном участке, оно представляет собой зло в чистом виде, но агрономы с этим готовы поспорить. Елизавета Тихонова рассказала, что многие дачники уже нашли способ использовать борщевик в качестве удобрения и тем самым сэкономили на химикатах.
"Многие дачники замачивают листья борщевика в воде. Потом разводят до нужной концентрации и поливают растения. После такого они начинают просто неимоверно быстро расти. У борщевика есть свойство стимулятора роста. Сок борщевика, когда попадает на растения, стимулирует фотосинтез. Растение после этого приобретает силу. Насколько сильным был борщевик, настолько сильным станет культурное растение. Сказать, что это совсем плохое растение, нельзя. Его можно использовать, но разумно", - рассказала радио Sputnik Елизавета Тихонова.
С другой стороны, борщевик может нанести серьезный вред здоровью. Агроном напомнила, в чем главная опасность этого растения.
"Когда борщевик перерастает определенный момент, у него становятся прочные стебли. Если кто-то хватается за стебель, то он выделяет сок. Сначала ничего не заметно, но этот сок обладает фотосенсибилизирующим свойством (повышает чувствительность к свету – ред.) и улавливает ультрафиолет. Если вы вовремя не смоете сок, то солнце просто прожигает кожу в этом месте", - объяснила агроном в интервью радио Sputnik.
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