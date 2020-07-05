https://ria.ru/20200705/1573903830.html
Трамп празднует День независимости США с медиками и полицейскими
Президент США Дональд Трамп празднует День независимости США с борцами с коронавирусом, военными и полицейскими, сообщил журналистам представитель Белого дома... РИА Новости, 05.07.2020
2020-07-05T01:52
2020-07-05T01:52
дональд трамп
вашингтон (город)
сша
в мире
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https://ria.ru/20200319/1568816971.html
1
вашингтон (город)
сша
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/07/04/1573894963_0:0:3071:1728_1400x0_80_0_0_87ab07f7ab6b2538175634e7c6b8974e.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
дональд трамп, вашингтон (город), сша, в мире