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Трамп празднует День независимости США с медиками и полицейскими
Президент США Дональд Трамп празднует День независимости США с борцами с коронавирусом, военными и полицейскими, сообщил журналистам представитель Белого дома... РИА Новости, 05.07.2020
2020-07-05T01:52
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353
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дональд трамп, вашингтон (город), сша, в мире

Трамп празднует День независимости США с медиками и полицейскими

01:52 05.07.2020
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© AP Photo / Alex BrandonПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп
© AP Photo / Alex Brandon
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 5 июл - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп празднует День независимости США с борцами с коронавирусом, военными и полицейскими, сообщил журналистам представитель Белого дома Джадд Дир.
"Приглашенные гости включают работников здравоохранения, военных, сотрудников правоохранительных органов и их семьи", - цитируют Дира журналисты представителя Белого дома.
На южной лужайке Белого дома установлены столы для гостей и пушки для салюта. Играет военный оркестр. Ожидается праздничная программа, выступление Трампа, пролет военных самолетов и фейерверк.
Мэр Вашингтона Мюриэл Боузер призвала граждан не ходить на массовые мероприятия из-за опасности коронавируса. Однако празднование Белого дома проходит целиком на федеральной территории, неподконтрольной городским властям.
Президент США Дональд Трамп
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