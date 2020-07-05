Трамп празднует День независимости США с медиками и полицейскими

"Приглашенные гости включают работников здравоохранения, военных, сотрудников правоохранительных органов и их семьи", - цитируют Дира журналисты представителя Белого дома.

На южной лужайке Белого дома установлены столы для гостей и пушки для салюта. Играет военный оркестр. Ожидается праздничная программа, выступление Трампа, пролет военных самолетов и фейерверк.