https://ria.ru/20200705/1573903578.html
Соловьев показал результаты экспертизы по делу о ДТП с Ефремовым
Телеведущий Владимир Соловьев опубликовал в эфире передачи "СоловьевLIVE" результаты экспертизы МВД, из которой следует, что на водительской подушке... РИА Новости, 05.07.2020
2020-07-05T01:31
2020-07-05T10:16
эльман пашаев
сергей захаров (погибший в дтп с участием ефремова)
дтп с участием михаила ефремова
россия
владимир соловьев (телеведущий)
александр добровинский
михаил ефремов
происшествия
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https://ria.ru/20200704/1573892103.html
Варген Амбурцамян
Да чтож такое, а я был уверен, что за рулем марсиане были .. Ну не мог Ефремов он же не пьет вообще .. Ну если не марсиане значит менты Мишку напоили (насильно) прям сразу после аварии
218
Наблюдатель Сторонний
Правда глаза колет, а?
69
58
россия
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РИА Новости
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эльман пашаев, сергей захаров (погибший в дтп с участием ефремова), дтп с участием михаила ефремова, россия, владимир соловьев (телеведущий), александр добровинский, михаил ефремов, происшествия
МОСКВА, 5 июл — РИА Новости.
Телеведущий Владимир Соловьев
опубликовал в эфире передачи "СоловьевLIVE
" результаты экспертизы МВД, из которой следует, что на водительской подушке безопасности автомобиля Михаила Ефремова
найдены следы ДНК актера.
Соловьев представил результаты экспертизы во время беседы с адвокатом семьи погибшего в ДТП
водителя Александром Добровинским
.
Из документа следует, что на срезе подушки безопасности Jeep Grand Cherokee актера обнаружены пот и эпителиальные клетки, "которые произошли от Ефремова М. О.".
При этом Соловьев не стал уточнять, каким образом отчет экспертов оказался в его распоряжении, сославшись на журналистскую тайну.
"Наконец сегодня, в общем-то, поставлена точка на i — Ефремов находился за рулем машины, то есть там не марсиане, не нечистая сила, а сам Ефремов", — заявил, в свою очередь, Добровинский.
Вечером 8 июня актер на внедорожнике пересек двойную сплошную на Смоленской площади в Москве, выехал на встречную полосу и врезался в фургон Lada, водитель которого скончался в больнице на следующий день.
В момент аварии Ефремов был пьян, в его крови также обнаружили следы наркотиков. Против него возбудили уголовное дело, ему грозит до 12 лет тюрьмы. Сейчас актер находится под домашним арестом.
Накануне адвокат актера Эльман Пашаев
заявил, что Ефремов не считает себя виновником аварии. Он также намекнул, что во время ДТП артист мог быть в автомобиле не один.