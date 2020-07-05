Соловьев показал результаты экспертизы по делу о ДТП с Ефремовым

Соловьев представил результаты экспертизы во время беседы с адвокатом семьи погибшего в ДТП водителя Александром Добровинским

Из документа следует, что на срезе подушки безопасности Jeep Grand Cherokee актера обнаружены пот и эпителиальные клетки, "которые произошли от Ефремова М. О.".

При этом Соловьев не стал уточнять, каким образом отчет экспертов оказался в его распоряжении, сославшись на журналистскую тайну.

© СоловьевLIVE Результат экспертизы по делу о ДТП с участием Михаила Ефремова. Стоп-кадр видео © СоловьевLIVE Результат экспертизы по делу о ДТП с участием Михаила Ефремова. Стоп-кадр видео

"Наконец сегодня, в общем-то, поставлена точка на i — Ефремов находился за рулем машины, то есть там не марсиане, не нечистая сила, а сам Ефремов", — заявил, в свою очередь, Добровинский.

Вечером 8 июня актер на внедорожнике пересек двойную сплошную на Смоленской площади в Москве, выехал на встречную полосу и врезался в фургон Lada, водитель которого скончался в больнице на следующий день.

В момент аварии Ефремов был пьян, в его крови также обнаружили следы наркотиков. Против него возбудили уголовное дело, ему грозит до 12 лет тюрьмы. Сейчас актер находится под домашним арестом.