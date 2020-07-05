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Распространение нового коронавируса
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В Бразилии за сутки выявили почти 38 тысяч случаев COVID-19
Минздрав Бразилии сообщил о почти 38 тысячах новых случаев заражения коронавирусом за сутки, число летальных исходов увеличилось на более чем тысячу. РИА Новости, 05.07.2020
2020-07-05T00:45
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
воз
бразилия
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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60
коронавирус covid-19, воз, бразилия

В Бразилии за сутки выявили почти 38 тысяч случаев COVID-19

00:45 05.07.2020
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© AP Photo / Felipe DanaМогилы скончавшихся от коронавируса в Бразилии
Могилы скончавшихся от коронавируса в Бразилии
© AP Photo / Felipe Dana
Могилы скончавшихся от коронавируса в Бразилии . Архивное фото
МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Минздрав Бразилии сообщил о почти 38 тысячах новых случаев заражения коронавирусом за сутки, число летальных исходов увеличилось на более чем тысячу.
Согласно последним данным, за последние 24 часа было зарегистрировано 37 923 случая заражения COVID-19, общее количество заболевших достигло 1 577 004. Число летальных исходов увеличилось на 1091, до 64 265.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 10,9 миллиона случаев заражения, свыше 523 тысячи человек скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19ВОЗБразилия
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