В Белоруссии начинается регистрация кандидатов в президенты

МИНСК, 5 июл - РИА Новости. Период регистрации кандидатов в президенты стартует в Белоруссии 5 июля и продлится по 14 июля включительно, следует из графика ЦИК республики.

Те из претендентов на высший государственный пост, которые успешно пройдут регистрацию, получат почетный статус кандидатов и смогут приступить к ведению предвыборной агитации.

Все они подали в ЦИК документы на регистрацию, однако нужное число достоверных подписей граждан, наличие которых является в данном случае обязательным условием, собрали только шесть из них: 100-тысячный порог по итогам проверок "автографов" не смог преодолеть Цепкало. Тем не менее, он остается участником электоральной кампании вплоть до заседания ЦИК, на котором будут приниматься решения о регистрации кандидатов. Это заседание намечено на 14 июля.

Сам Цепкало заявлял, что намерен обжаловать существенную отбраковку подписей граждан в свою поддержку. Он также не исключал, что может объединиться с кем-то из конкурентов по выборам, если сойдет с дистанции.

По данным ЦИК, абсолютным лидером по количеству достоверных подписей граждан в поддержку выдвижения является Лукашенко: у него их более 1,9 миллиона при совокупном населении страны в почти 9,4 миллиона.

Чем интересна кампания

Нынешние выборы в Белоруссии главным образом примечательны тем, что один из участников - Бабарико – находится в СИЗО КГБ в рамках расследования "дела Белгазпромбанка".

Бабарико возглавлял Белгазпромбанк на протяжении почти 20 лет, до решения выдвигаться в президенты. В июне в главном офисе банка в Минске прошли обыски, а Комитет госконтроля Белоруссии заявил, что на базе этого финучреждения долгое время действовала организованная преступная группа, выводившая деньги за границу. Ведомство возбудило уголовные дела по статьям об уклонении от уплаты налогов и легализации средств, полученных преступным путем. Бабарико был задержан. Всего же в рамках расследования задержаны около 20 человек, в том числе топ-менеджеры банка. Расследование дела было поручено КГБ, однако статьи обвинения не разглашались.

На днях стало известно, что Бабарико обвиняется в уклонении от уплаты налогов, повлекшем ущерб в особо крупном размере, легализации средств, полученных преступным путем, и даче взятки.

При этом глава ЦИК республики Лидия Ермошина поясняла РИА Новости, что нахождение Бабарико под стражей не мешает ему баллотироваться в президенты и даже быть избранным главой государства, если он будет зарегистрирован в качестве кандидата. А ведение агитации возможно и через доверенных лиц.

Почему можно "пролететь"

Есть целый ряд оснований, по которым ЦИК Белоруссии точно откажет в регистрации кандидатом в президенты. Например, если выдвиженец не соответствует требованиям, предъявляемым к кандидату Избирательным кодексом, и у него есть судимость. В регистрации будет отказано, если в комиссию представлен не весь пакет необходимых документов или число достоверных подписей граждан, которые собраны в поддержку выдвижения, составляет менее 100 тысяч.

Претенденту в президенты Белоруссии запрещено использовать в интересах избрания денежные средства или другую материальную помощь из-за границы. При выявлении фактов такой помощи кандидатской "корочки" претенденту на высший государственный пост тоже не видать.

ЦИК имеет право отказать в регистрации, если претендентом представлена недостоверная декларация о доходах и имуществе – своя или ближайших родственников. Комиссия также может снять с дистанции претендента в президенты, если при сборе подписей были зафиксированы факты принуждения и вознаграждения избирателей.

Согласно действующему белорусскому законодательству, решение об отказе в регистрации кандидатом с указанием оснований выдается не позднее чем на следующий день после принятия такого решения, оно может быть обжаловано в Верховном суде в трехдневный срок. Верховный суд со своей стороны рассматривает жалобу также в трехдневный срок, и его вердикт является уже окончательным.