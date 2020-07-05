Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка супертега Хорошие новости
Хорошие новости
https://ria.ru/20200705/1573889339.html
Ученые нырнут в озера Чукотки в поисках редких видов рыб
Исследователи погрузятся в озера Кроноцкого заповедника, чтобы изучить виды рыб, обнаруженные там в 2019 году. Они будут использовать оборудование,... РИА Новости, 05.07.2020
2020-07-05T08:00
чукотка
хорошие новости
хорошие новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/07/04/1573887837_0:156:1024:732_1400x0_80_0_0_4ab0f037048c50bd2fb03b602a70fe5e.jpg
https://ria.ru/20200704/1573839403.html
1
чукотка
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/07/04/1573887837_0:156:1024:732_1400x0_80_0_0_4ab0f037048c50bd2fb03b602a70fe5e.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/07/04/1573887837_0:0:976:732_1400x0_80_0_0_77f3aeb58c84bcfcc1d4fec62721a1e7.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/07/04/1573887837_70:0:802:732_1400x0_80_0_0_26a35582eb34f0dec0bec44facb3b769.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
чукотка, хорошие новости

Ученые нырнут в озера Чукотки в поисках редких видов рыб

08:00 05.07.2020
238
© фото пресс-службы Министерства природных ресурсов и экологии РФОзеро в Кроноцком заповеднике (Камчатский край)
Озеро в Кроноцком заповеднике (Камчатский край)
© фото пресс-службы Министерства природных ресурсов и экологии РФ
МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. Исследователи погрузятся в озера Кроноцкого заповедника, чтобы изучить виды рыб, обнаруженные там в 2019 году. Они будут использовать оборудование, разработанное специалистами МГУ им. М.В.Ломоносова, сообщается на сайте Минприроды РФ.
Во время исследований ихтиологи рассчитывают обнаружить новые для науки виды рыб, сохранившиеся с доледникового периода.
"Полученные данные позволят специалистам прояснить некоторые вопросы эволюции и адаптации животных к изменяющимся природным условиям", – сообщает пресс-служба Минприроды. Кроме того, они проведут биохимические эксперименты, возьмут генетические пробы и оценят состояние экосистем озер.
В каждом из озер в прошлом году были обнаружены сложные, ранее не описанные и не исследованные комплексы видов рыб. В этих водоемах они установят приборы – логгеры, которые в автономном режиме станут измерять уровень воды и температуру в течение года или нескольких лет. Аппараты были разработаны учеными МГУ.
Дальневосточный леопард Leo 118M в Нацпарке Земля леопарда
Вчера, 00:55Туризм
"Еще как поют": заповедник Приморья показал фотографии молодого леопарда
"Точность измерения температуры и давления с применением российского оборудования даже превышает качество получаемых результатов с зарубежных приборов-аналогов. Гарантированное время автономной работы аппаратов составляет 5–7 лет, в зависимости от режима эксплуатации и используемых для питания аккумуляторов. Если прибавить к этому способность логгеров сохранять данные более миллиона измерений и выдерживать погружение на океанские глубины, становится очевидной правильность сделанного выбора в пользу разработки собственных приборов вместо закупки импортных", – сообщает пресс-служба.
1700101
Обсудить 1
Хорошие новостиЧукоткаХорошие новости
Рекомендуем
Защита бизнес-планов в акселераторе инноваций в Воронеже
Яблоки и роботы-штукатуры: как работает акселератор стартапов в Воронеже
Работа нефтяных станков - качалок
Над нефтяной сверхдержавой сгустились тучи
Президент Украины Петр Порошенко, вице-президент США Джозеф Байден и государственный секретарь США Джон Керри во время встречи в Вашингтоне , 2016 год
Попытка остановить утечки. Почему подслушивают президентов Украины
Российский многофункциональный истребитель пятого поколения Су-57
"В НАТО удивятся": чем вооружат новый российский истребитель
Президент США Дональд Трамп
Трамп и Горбачев: кто быстрее разрушил систему
Актриса Мария Голубкина
Мария Голубкина рассказала, где хорошо и недорого отдохнуть в России
Джазовый саксофонист Сергей Головня
Сергей Головня: Koktebel Jazz Party в этом году будет бомбический!
Вирус-вымогатель атаковал IT-системы компаний в разных странах
В Group-IB рассказали о вредоносных рассылках на тему COVID-19
Mariah Carey - Vision Of Love
Billboard составил список лучших летних треков из 90-х
Прогулка на яхте. 1963 год
Бикини в СССР: дерзко, модно, изобретательно
Постоянный представитель Республики Крым при президенте РФ Георгий Мурадов
В Крыму прокомментировали отказ Турции признать полуостров российским
Старт ракеты-носителя Союз-ФГ с пилотируемым кораблем Союз МС-10
Подписаны контракты с туристами, которые полетят на "Союзе" в 2021 году
Ким Кардашьян и Канье Уэст
Канье Уэст объявил о планах бороться за пост президента США
Посетители фотографируются на Парящем мосту в природно-ландшафтном парке Зарядье в Москве
Россиян предупредили об аномально жаркой погоде
Иконки социальных сетей на экране смартфона
Эксперт объяснил, как и зачем соцсети следят за нами
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
10:36В России определили регионы с наименьшими темпами прироста COVID-19
10:35В России за сутки умерли 134 пациента с коронавирусом
10:35В России за сутки выписали 3871 выздоровевших после коронавируса
10:35Путин отметил вклад жителей Калмыкии в решение общенациональных задач
10:33В Москве выявили 650 новых случаев заражения коронавирусом
10:32В России за сутки выявили 6736 случаев заражения коронавирусом
10:32Group-IB в первом квартале заблокировала 4,8 тысячи фишинговых ресурсов
10:31Зеленский поручил командующему ВМС оснастить флот ракетным вооружением
10:28Число пациентов с COVID-19 в Липецкой области выросло до 3958
10:27ЗРК "Patriot" отразил ракетную атаку на посольство США в Багдаде
10:21В Карабахе выявили шесть новых случаев заражения коронавирусом
10:17В Крыму выявили 38 случаев заражения коронавирусом за сутки
10:12В инфекционной больнице №2 в Москве лечатся 114 больных COVID-19
10:12Правительство выделило средства на июльские выплаты медикам
10:11Число вылечившихся от COVID-19 в мире превысило шесть миллионов человек
10:09Число зараженных коронавирусом в Армении превысило 28 тысяч
10:03В ДНР не зафиксировали нарушений перемирия со стороны силовиков за сутки
09:50В Москве подсчитали количество поездок на городских велосипедах за июнь
09:50На Украине число заболевших COVID-19 за сутки выросло на 823 человека
09:47В Воронежской области выявили 148 новых случаев заражения коронавирусом
Лента новостейМолния