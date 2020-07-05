https://ria.ru/20200705/1573889339.html
Ученые нырнут в озера Чукотки в поисках редких видов рыб
Исследователи погрузятся в озера Кроноцкого заповедника, чтобы изучить виды рыб, обнаруженные там в 2019 году. Они будут использовать оборудование,... РИА Новости, 05.07.2020
2020-07-05T08:00
2020-07-05T08:00
чукотка
хорошие новости
хорошие новости
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https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
чукотка, хорошие новости
МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. Исследователи погрузятся в озера Кроноцкого заповедника, чтобы изучить виды рыб, обнаруженные там в 2019 году. Они будут использовать оборудование, разработанное специалистами МГУ им. М.В.Ломоносова, сообщается на сайте Минприроды РФ.
Во время исследований ихтиологи рассчитывают обнаружить новые для науки виды рыб, сохранившиеся с доледникового периода.
"Полученные данные позволят специалистам прояснить некоторые вопросы эволюции и адаптации животных к изменяющимся природным условиям", – сообщает пресс-служба Минприроды. Кроме того, они проведут биохимические эксперименты, возьмут генетические пробы и оценят состояние экосистем озер.
В каждом из озер в прошлом году были обнаружены сложные, ранее не описанные и не исследованные комплексы видов рыб. В этих водоемах они установят приборы – логгеры, которые в автономном режиме станут измерять уровень воды и температуру в течение года или нескольких лет. Аппараты были разработаны учеными МГУ.
"Точность измерения температуры и давления с применением российского оборудования даже превышает качество получаемых результатов с зарубежных приборов-аналогов. Гарантированное время автономной работы аппаратов составляет 5–7 лет, в зависимости от режима эксплуатации и используемых для питания аккумуляторов. Если прибавить к этому способность логгеров сохранять данные более миллиона измерений и выдерживать погружение на океанские глубины, становится очевидной правильность сделанного выбора в пользу разработки собственных приборов вместо закупки импортных", – сообщает пресс-служба.