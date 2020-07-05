Ученые нырнут в озера Чукотки в поисках редких видов рыб

МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. Исследователи погрузятся в озера Кроноцкого заповедника, чтобы изучить виды рыб, обнаруженные там в 2019 году. Они будут использовать оборудование, разработанное специалистами МГУ им. М.В.Ломоносова, сообщается на сайте Минприроды РФ.

Во время исследований ихтиологи рассчитывают обнаружить новые для науки виды рыб, сохранившиеся с доледникового периода.

"Полученные данные позволят специалистам прояснить некоторые вопросы эволюции и адаптации животных к изменяющимся природным условиям", – сообщает пресс-служба Минприроды. Кроме того, они проведут биохимические эксперименты, возьмут генетические пробы и оценят состояние экосистем озер.

В каждом из озер в прошлом году были обнаружены сложные, ранее не описанные и не исследованные комплексы видов рыб. В этих водоемах они установят приборы – логгеры, которые в автономном режиме станут измерять уровень воды и температуру в течение года или нескольких лет. Аппараты были разработаны учеными МГУ.