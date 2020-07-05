Яблоки и роботы-штукатуры: как работает акселератор стартапов в Воронеже

МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. Воронежский бизнес-акселератор "ТехСтартер" незадолго до эпидемии коронавируса стал победителем конкурса президентских грантов. О том, что такое "железячные" проекты и как им помогают найти инвестиции и выйти на рынок, организаторы рассказали корреспонденту проекта "Хорошие новости".

Бизнес-акселератор продлится несколько месяцев и завершится в апреле следующего года. Работа со стартапами непростая и многоэтапная. "ТехСтартер" – не первый проект подобного плана, но в столь широком формате взаимодействия и поддержки компания-организатор, которая раньше занималась инновационным консалтингом, действует впервые. Алексей Сухочев и его партнеры, накопив десятилетний опыт в помощи предпринимателям-энтузиастам, помогают студентам и людям с хорошими бизнес-идеями стать партнерами крупных транснациональных и государственных компаний.

"Мы не просто обучаем людей, у которых есть интересные бизнес-идеи. Попадая в акселератор, они получают экспертную оценку, а самые успешные – наставников для своего бизнеса, пока не встанут крепко на ноги", – рассказал Алексей Сухочев, директор центра технологического предпринимательства и инноваций "ТехСтарт", организатор акселератора.

Говоря о технологических стартапах, Алексей уточнил, что акселератор занимается поддержкой не ИТ-проектов, а так называемых железячных проектов, связанных с разработкой нового оборудования, приборов, материалов или технологий их получения – всем, что можно пощупать. Среди ярких кейсов, которым уже помог "ТехСтартер", оказались: робот-штукатур; 3D-принтер, печатающий металлом; насекомые, безопасно для растений убивающие вредителей; технологии, позволяющие выделить ценные минералы из отходов переработки обычного песка; а также стартап по технологии сбора яблок для всемирно известной компании.

О своих подопечных он отзывается так: для каждого разработчика своя идея – это как ребенок для родителя, и когда это детище критикуют, то очень сложно в одиночку не сдаться. Сотрудники акселератора инноваций стараются не отбить охоту реализовывать свои идеи, но при этом конструктивно скорректировать бизнес-планы подопечных, среди которых – студенты крупных вузов Воронежа, молодые предприниматели и начинающие стартаперы, решившие поменять что-то в своей жизни.

"В отличие от ИТ-индустрии технологичные проекты менее привлекательны для инвесторов, поскольку путь от идеи до прототипа может занимать несколько лет", – прокомментировал РИА Новости Алексей Сухочев.

Он уточнил, что инвесторы, вкладывая деньги, предпочитают понимать, как скоро они получат результат, поэтому редко сотрудничают с такими стартапами. Но даже если самим инноваторам удается найти стартовые инвестиции и собрать прототип, то при попытке контакта с потенциальными потребителями их ждет следующая проблема: большинство крупных игроков хотят увидеть примеры, где уже была внедрена новинка. Поэтому "ТехСтартер" следует двум целям: помочь начинающим предпринимателям представить свой проект для потенциальных вкладчиков и познакомить их с индустриальными компаниями, дать возможность испытать на производствах то, что они создают, и далее, доказав эффективность, перейти к масштабированию.

"Акселератор становится еще и переводчиком с языка экономистов и заказчиков на язык разработчиков новаций. Мы хотим, чтобы Воронеж стал одним из передовых регионов в плане разработки и внедрения новых технологий", – подчеркнул основатель "ТехСтартера".

Для того чтобы вырастить технологических предпринимателей из студентов и молодых ученых, у которых есть только идея и нет денег на развитие технологии, понадобился президентский грант, успешно полученный на конкурсе ассоциацией "ТехСтартер". Участников воронежского технологического акселератора на всех этапах сопровождают отраслевые эксперты, успешные предприниматели, которые самостоятельно преодолели путь от стартапа.

"Пока нам важно познакомить разработчиков с местными успешными компаниями и на их базе апробировать свои идеи. На этом и сфокусируется акселератор. Федеральные акселераторы работают с более продвинутыми проектами – они берут тех, у кого уже есть пилот, и помогают им на всероссийском и международном уровне", – пояснил Алексей Сухочев.

Он отметил важную разницу: обычно разделяют понятия бизнесмен и предприниматель. Предприниматель – тот, кто самостоятельно прошел путь от стартапа до успешного бизнеса, им движет желание постоянно что-то изобретать, предпринимать. Бизнесмены – управленцы крупных компаний.

С чего начинается стартап: уникальный подход акселератора "ТехСтартер"

Организаторы бизнес-акселератора начали не с поиска проектов, а со сбора запросов от известных региональных компаний. Это "вытягивание инноваций" нужно для того, чтобы передать конкретные запросы будущим предпринимателям и облегчить их путь до потребителя.

"Большинство инноваторов, запуская стартап, пытаются ответить на вопрос, который им никто не задавал, то есть изобретают технологии, которые по факту никому не нужны", – сказал Алексей Сухочев.

Наиболее хорошо в Воронеже развит комплекс АПК, и лидеры производства молока и мяса заинтересованы в свежих идеях и технологиях. Не меньший интерес проявляют компании, занимающиеся растениеводством. Цифровизация агропромышленной среды – одно из трех направлений, создающих спрос на услуги стартаперов. В условиях пандемии возрос спрос на безлюдные технологии – автоматизацию и роботизацию производства. Помимо этого предприятия АПК в процессе производства генерируют большое количество отходов, которые при помощи современных технологий могут превратиться в "доходы": их можно эффективно утилизировать или выделять ценные компоненты для фармацевтической, косметической промышленности.

Еще акселератор занимается подбором кадров для строительных компаний, которые вносят значительный вклад в экономику региона. Третий блок – это создание оборудования для машиностроения, химического и нефтегазового сектора. В Воронежской области есть кластер предприятий, производящих оборудование для добывающих углеводороды госкорпораций. Поэтому если стартапы смогут предложить интересные разработки местным предприятиям, то заручившись их поддержкой, им проще будет попасть в фокус интересов нефтегазовых гигантов.

Под задачи таких игроков рынка к середине сентября акселератор "ТехСтартер" собирает заявки от стартаперов, до конца 2020 года проекты ранней стадии пройдут предакселерационную программу, а затем лучшие из них получат шансы на реализацию пилотного запуска под бдительным наставничеством бизнес-менторов.

© Фотография предоставлена Алексеем Сухочевым, организатором акселератора «ТехСтартер» Защита бизнес-планов в акселераторе инноваций в Воронеже © Фотография предоставлена Алексеем Сухочевым, организатором акселератора «ТехСтартер» Защита бизнес-планов в акселераторе инноваций в Воронеже

"Компании, оказавшиеся в кризисе из-за разбушевавшегося коронавируса, уже сейчас ищут выходы из сложившейся ситуации, им нужны новые разработки. Кризис не вечен, и к моменту выхода из него, к примеру, многие должны будут предлагать более дешевое жилье, созданное на основе современных технологий. Все понимают, что платежеспособность людей упала, но это не значит, что нужно делать менее качественные услуги и товары. Для сохранения уровня жизни как раз и нужны свежие идеи, подкрепленные нашим опытом", – заявил Алексей Сухочев.