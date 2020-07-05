Иван Купала 2020 - как отмечать праздник

Девушки во время праздника Ивана Купалы на Украине

МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Рождество Иоанна Предтечи и Крестителя Господня, а в народе Иванов день, или Иван Купала в 2020 году отмечается 7 июля. Что это за праздник, каковы его история, традиции и обычаи, а также какие обряды проводят в канун середины лета - в материале РИА Новости

Иванов день 2020

На самом деле, в этот день отмечаются аж два праздника. Один - сугубо церковный. В храмах на богослужении верующие вспоминают о рождении Иоанна Педтечи, Крестителя Господня, потому и христианский праздник именуется его "рождеством".

Согласно Библии, родители будущего пророка Иоанна - священник Иерусалимского храма Захария и его жена Елисавета - дожили до старости бездетными. Однажды священнослужителю во время богослужения явился архангел Гавриил и возвестил о скором рождении сына. Захария в силу преклонного возраста усомнился в словах ангела – и был наказан за маловерие: онемев. Речь к нему вернулась только после рождения сына, которому суждено было предсказать пришествие в мир Иисуса Христа, а потом и крестить Его в водах Иордана.

"И Захария, отец его, исполнился Святаго Духа и пророчествовал, говоря: благословен Господь Бог Израилев, что посетил народ Свой и сотворил избавление ему, и воздвиг рог спасения нам в дому Давида, отрока Своего, ка́к возвестил устами бывших от века святых пророков Своих, что спасет нас от врагов наших и от руки всех ненавидящих нас", - повествует евангелист Лука.

© Public domain Икона "Рождество Иоанна Предтечи" © Public domain Икона "Рождество Иоанна Предтечи"

А второй праздник в день Ивана Купала - языческий. Его отмечали славянские племена еще в дохристианскую эпоху.

Посвящен он славянскому богу Яриле, который считался покровителем солнца и всего живого. Отсюда и еще одно название праздника - Ярилин день.

История праздника

Рождество Иоанна Предтечи христиане начали отмечать в отдельных общинах еще в III веке. Но только со временем этот праздник стал общецерковным. Он вошел в категорию "великих" праздников наряду с Покровом Пресвятой Богородицы, Обрезанием Господним, Усекновением главы Иоанна Крестителя и днем апостолов Петра и Павла.

Произошло это, по мнению ученых, примерно в XI веке. Исследователи опираются на тот факт, что первые иконы праздника появились не раньше этого столетия. Самое древнее из сохранившихся изображений найдено в Софийской церкви в македонском городе Охрид.

А вот история языческого Ивана Купалы весьма туманна. Современные последователи древних славянских верований утверждают, что название "Купала" – изначальное, подлинное, а имя "Иван" добавилось уже после крещения Руси. Ведь Иоанн (Креститель) в народе - Иван.

"Купала - это имя божества: корень "куп" означает "соединение". Отсюда слова "совокупить", "купность", - объясняет верховный жрец Союза общин славянской родной веры Вадим Казаков.

Так как этот праздник связан с днем летнего солнцестояния, то аналоги Купале встречаются по всей Европе. В Германии, например, в дохристианские времена отмечали Йоль. А в Финляндии и Эстонии этот день отмечают до сих пор. Он называется Юханнус и Яанипяэв соответственно. В обеих странах он является государственным праздником и официальным выходным днем.

Когда празднуется день Ивана Купала

Языческий Иван Купала приходится на день летнего солнцестояния, когда ночь - самая короткая в году. Согласно астрономическим расчетам, такая дата ежегодно приходится на разные дни, но в период между 19 июня и 10 июля.

В древности на Руси о таких астрономических тонкостях не знали, поэтому празднование приходилось на условную дату - 24 июня. Это по старому стилю. По новому - григорианскому календарю - это как раз 7 июля.

Отсюда и расхожее мнение, будто бы дату Рождества Иоанна Крестителя специально подогнали ко дню летнего солнцестояния. Мол, делалось это ради искоренения языческих традиций и наполнения старых привычных праздников – новыми христианскими смыслами.

"Церковный календарь Русь заимствовала у Византии. К этому моменту он уже полностью сформировался и не подвергался никакой модернизации, и уж тем более - не подстраивался под представления славянских язычников", - уверяет глава Учебного комитета РПЦ протоиерей Максим Козлов.

Поэтому близость дат, по его словам, - просто совпадение. Кстати говоря, современные язычники отмечают Купалу не 7 июля, а в 20-х числах июня. В Эстонии и Финляндии день летнего солнцестояния празднуют 24 июня.

Купальская ночь

Кульминация языческого Ивана Купалы приходится на вечер предыдущего дня и ночь наступления праздника. Большая часть ритуалов связана именно с "купальской ночью".

В ночь на Ивана Купала принято разжигать огромный костер. В дохристианские времена считалось, что он обладает целебной силой.

Отсюда и главный атрибут праздника - прыжки через костер. Их совершали для ритуального очищения.

Всю ночь вокруг костра также водят хороводы. А потом участники празднования идут к водоему с зажженными факелами. Там происходит "свадьба огня и воды" - светильники тушат в воде. А затем все купаются до самого утра.

Как празднуют

Церковный праздник Рождества Иоанна Предтечи и народный Ивана Купалы празднуют, естественно, по-разному.

В этот день православных верющих священники призывают пойти в церковь на службу. А во время молитвы дома можно пропеть праздничный тропарь и кондак - специальные гимны.

А внимание празднующих Ивана Купалу с языческими корнями обращено к природе и продолжению рода.

Один из главных элементов празднования - цветы и травы. Девушки плетут венки, а также ищут цветок папоротника. Считается, что это легендарное растение расцветает именно в купальскую ночь.

Травами украшают на Купалу и дома. Отсюда еще одно название праздника - Иван Травник.

Кроме того, в этот день молодые люди ищут себе пару. Причем инициаторами, согласно традиции, должны быть девушки. Во время хоровода они приглядывают понравившихся юношей. А когда начинается время ритуальных прыжков через костер, они хватают их за руку и бегут к костру. Если прыгнули через огонь и не расцепились руками - скоро быть свадьбе.

Вообще, это, пожалуй, единственный народный праздник, обряды которого хорошо известны. Даже с принятием христианства на Руси их продолжали совершать. Ивана Купалу традиционно отмечали в деревнях даже в советское время, когда государство боролось со всеми религиями.

Традиции, обряды и приметы

В народной культуре празднованию этого дня уделено большое внимание. Особо популяризовал его обычаи Николай Васильевич Гоголь в своем цикле "Вечера на хуторе близ Диканьки", написав знаменитую одноименную повесть "Вечер накануне Ивана Купала".

Он точно передал главное поверье праздника: на Ивана Купалу вся нечисть вылезает наружу. Поэтому нужно быть особенно осторожным.

Например, нельзя было далеко уходить от деревни - иначе похитит леший. Нельзя заплывать далеко - русалки могут утащить.

Также считалось, что в этот день открывается дверь между явленным и потусторонним миром. Поэтому людям различные духи могли дать совет или, например, сказать, что их ждет в будущем. Отсюда еще одна традиция Ивана Купалы - гадания.

Кроме того, по поведению животных в этот день предсказывали, каким будет год. Например, если слышно кукушку - быть холодной осени. Доносится пение сверчка - зима будет мягкой. Если наткнулся на змею - жди беды.

На Купалу было принято умываться колодезной водой. Считалось, что только в этот день она обладает целебной силой. А еще лучше умыться росой.

Многочисленные традиции и поверья этого праздника отражены в народных песнях. На Купалу их принято петь вместе. По словам этнографов, песни служили заменой поздравлениям.

Вот пример некоторых песен:

"Как целебна роса

На Купалу, на Купалу.

Как звонки голоса

На Купалу, на Купалу.

Собирался народ

На Купалу, на Купалу.

Заводил хоровод

На Купалу, на Купалу".

"Купала, Купала,

Где ты пропадала?

В лесе, под кусточком

Все девки в рядочке,

Одной розы нету,

Роза во садочку

Чешет свою дочку,

Чешет, умовляет