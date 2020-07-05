Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Вид на пролив Малое море озера Байкал на закате со смотровой площадки у памятника бродяге по трассе Иркутск - МРС (Маломорская рыбная станция)
Религия и мировоззрение
https://ria.ru/20200705/1573886478.html
Иван Купала 2020 - как отмечать праздник
Рождество Иоанна Предтечи и Крестителя Господня, а в народе Иванов день, или Иван Купала в 2020 году отмечается 7 июля. Что это за праздник, каковы его история, РИА Новости, 05.07.2020
2020-07-05T04:00
религия и мировоззрение
иисус христос
праздник ивана купалы
аналитика - религия и мировоззрение
иван купала (праздник)
русская православная церковь
николай гоголь
германия
эстония
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/155643/04/1556430419_0:129:3186:1922_1400x0_80_0_0_f13712dc8c26aaacdd83af5266fcaf79.jpg
https://ria.ru/20190707/1556153795.html
германия
эстония
финляндия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn24.img.ria.ru/images/155643/04/1556430419_0:129:3186:1922_1400x0_80_0_0_f13712dc8c26aaacdd83af5266fcaf79.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/155643/04/1556430419_334:0:3065:2048_1400x0_80_0_0_013ee5f791695be785feea25aee10d63.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/155643/04/1556430419_675:0:2723:2048_1400x0_80_0_0_7bad72f9c3fa913a00e8aea3ab8c23ee.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
иисус христос, праздник ивана купалы, аналитика - религия и мировоззрение, иван купала (праздник), русская православная церковь, николай гоголь, германия, эстония, финляндия, справки, общество

Иван Купала 2020 - как отмечать праздник

04:00 05.07.2020
1587
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкДевушки во время праздника Ивана Купалы на Украине
Девушки во время праздника Ивана Купалы на Украине
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Рождество Иоанна Предтечи и Крестителя Господня, а в народе Иванов день, или Иван Купала в 2020 году отмечается 7 июля. Что это за праздник, каковы его история, традиции и обычаи, а также какие обряды проводят в канун середины лета - в материале РИА Новости

Иванов день 2020

На самом деле, в этот день отмечаются аж два праздника. Один - сугубо церковный. В храмах на богослужении верующие вспоминают о рождении Иоанна Педтечи, Крестителя Господня, потому и христианский праздник именуется его "рождеством".
Согласно Библии, родители будущего пророка Иоанна - священник Иерусалимского храма Захария и его жена Елисавета - дожили до старости бездетными. Однажды священнослужителю во время богослужения явился архангел Гавриил и возвестил о скором рождении сына. Захария в силу преклонного возраста усомнился в словах ангела – и был наказан за маловерие: онемев. Речь к нему вернулась только после рождения сына, которому суждено было предсказать пришествие в мир Иисуса Христа, а потом и крестить Его в водах Иордана.
"И Захария, отец его, исполнился Святаго Духа и пророчествовал, говоря: благословен Господь Бог Израилев, что посетил народ Свой и сотворил избавление ему, и воздвиг рог спасения нам в дому Давида, отрока Своего, ка́к возвестил устами бывших от века святых пророков Своих, что спасет нас от врагов наших и от руки всех ненавидящих нас", - повествует евангелист Лука.
© Public domain Икона "Рождество Иоанна Предтечи"
Икона Рождество Иоанна Предтечи
© Public domain
Икона "Рождество Иоанна Предтечи"
А второй праздник в день Ивана Купала - языческий. Его отмечали славянские племена еще в дохристианскую эпоху.
Посвящен он славянскому богу Яриле, который считался покровителем солнца и всего живого. Отсюда и еще одно название праздника - Ярилин день.

История праздника

Рождество Иоанна Предтечи христиане начали отмечать в отдельных общинах еще в III веке. Но только со временем этот праздник стал общецерковным. Он вошел в категорию "великих" праздников наряду с Покровом Пресвятой Богородицы, Обрезанием Господним, Усекновением главы Иоанна Крестителя и днем апостолов Петра и Павла.
Произошло это, по мнению ученых, примерно в XI веке. Исследователи опираются на тот факт, что первые иконы праздника появились не раньше этого столетия. Самое древнее из сохранившихся изображений найдено в Софийской церкви в македонском городе Охрид.
© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в фотобанкВид на церковь Рождества Иоанна Предтечи на Торгу в Нижнем Новгороде
Вид на церковь Рождества Иоанна Предтечи на Торгу в Нижнем Новгороде
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в фотобанк
Вид на церковь Рождества Иоанна Предтечи на Торгу в Нижнем Новгороде
А вот история языческого Ивана Купалы весьма туманна. Современные последователи древних славянских верований утверждают, что название "Купала" – изначальное, подлинное, а имя "Иван" добавилось уже после крещения Руси. Ведь Иоанн (Креститель) в народе - Иван.
"Купала - это имя божества: корень "куп" означает "соединение". Отсюда слова "совокупить", "купность", - объясняет верховный жрец Союза общин славянской родной веры Вадим Казаков.
Так как этот праздник связан с днем летнего солнцестояния, то аналоги Купале встречаются по всей Европе. В Германии, например, в дохристианские времена отмечали Йоль. А в Финляндии и Эстонии этот день отмечают до сих пор. Он называется Юханнус и Яанипяэв соответственно. В обеих странах он является государственным праздником и официальным выходным днем.

Когда празднуется день Ивана Купала

Языческий Иван Купала приходится на день летнего солнцестояния, когда ночь - самая короткая в году. Согласно астрономическим расчетам, такая дата ежегодно приходится на разные дни, но в период между 19 июня и 10 июля.
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкУчастники празднования Купалы в общине родноверов в Калужской области
Участники празднования Купалы в общине родноверов в Калужской области
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
Участники празднования Купалы в общине родноверов в Калужской области
В древности на Руси о таких астрономических тонкостях не знали, поэтому празднование приходилось на условную дату - 24 июня. Это по старому стилю. По новому - григорианскому календарю - это как раз 7 июля.
Отсюда и расхожее мнение, будто бы дату Рождества Иоанна Крестителя специально подогнали ко дню летнего солнцестояния. Мол, делалось это ради искоренения языческих традиций и наполнения старых привычных праздников – новыми христианскими смыслами.
"Церковный календарь Русь заимствовала у Византии. К этому моменту он уже полностью сформировался и не подвергался никакой модернизации, и уж тем более - не подстраивался под представления славянских язычников", - уверяет глава Учебного комитета РПЦ протоиерей Максим Козлов.
Поэтому близость дат, по его словам, - просто совпадение. Кстати говоря, современные язычники отмечают Купалу не 7 июля, а в 20-х числах июня. В Эстонии и Финляндии день летнего солнцестояния празднуют 24 июня.
© РИА Новости / Владимир Смирнов / Перейти в фотобанкДети во время праздника "Русалье" в белорусской деревне Ахины
Дети во время праздника Русалье в белорусской деревне Ахины
© РИА Новости / Владимир Смирнов
Перейти в фотобанк
Дети во время праздника "Русалье" в белорусской деревне Ахины

Купальская ночь

Кульминация языческого Ивана Купалы приходится на вечер предыдущего дня и ночь наступления праздника. Большая часть ритуалов связана именно с "купальской ночью".
В ночь на Ивана Купала принято разжигать огромный костер. В дохристианские времена считалось, что он обладает целебной силой.
Отсюда и главный атрибут праздника - прыжки через костер. Их совершали для ритуального очищения.
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкУчастники празднования Купалы в общине родноверов в Калужской области
Участники празднования Купалы в общине родноверов в Калужской области
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
Участники празднования Купалы в общине родноверов в Калужской области
Всю ночь вокруг костра также водят хороводы. А потом участники празднования идут к водоему с зажженными факелами. Там происходит "свадьба огня и воды" - светильники тушат в воде. А затем все купаются до самого утра. 

Как празднуют

Церковный праздник Рождества Иоанна Предтечи и народный Ивана Купалы празднуют, естественно, по-разному.
В этот день православных верющих священники призывают пойти в церковь на службу. А во время молитвы дома можно пропеть праздничный тропарь и кондак - специальные гимны.
А внимание празднующих Ивана Купалу с языческими корнями обращено к природе и продолжению рода.
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкВенки со свечами, пущенные по реке в Калужской области во время празднования Купалы в общине родноверов
Венки со свечами, пущенные по реке в Калужской области во время празднования Купалы в общине родноверов
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
Венки со свечами, пущенные по реке в Калужской области во время празднования Купалы в общине родноверов
Один из главных элементов празднования - цветы и травы. Девушки плетут венки, а также ищут цветок папоротника. Считается, что это легендарное растение расцветает именно в купальскую ночь.
Травами украшают на Купалу и дома. Отсюда еще одно название праздника - Иван Травник.
Кроме того, в этот день молодые люди ищут себе пару. Причем инициаторами, согласно традиции, должны быть девушки. Во время хоровода они приглядывают понравившихся юношей. А когда начинается время ритуальных прыжков через костер, они хватают их за руку и бегут к костру. Если прыгнули через огонь и не расцепились руками - скоро быть свадьбе.
Вообще, это, пожалуй, единственный народный праздник, обряды которого хорошо известны. Даже с принятием христианства на Руси их продолжали совершать. Ивана Купалу традиционно отмечали в деревнях даже в советское время, когда государство боролось со всеми религиями.

Традиции, обряды и приметы

В народной культуре празднованию этого дня уделено большое внимание. Особо популяризовал его обычаи Николай Васильевич Гоголь в своем цикле "Вечера на хуторе близ Диканьки", написав знаменитую одноименную повесть "Вечер накануне Ивана Купала".
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкПраздник Иван Купала
Праздник Иван Купала
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
Праздник Иван Купала
Он точно передал главное поверье праздника: на Ивана Купалу вся нечисть вылезает наружу. Поэтому нужно быть особенно осторожным.
Например, нельзя было далеко уходить от деревни - иначе похитит леший. Нельзя заплывать далеко - русалки могут утащить.
Также считалось, что в этот день открывается дверь между явленным и потусторонним миром. Поэтому людям различные духи могли дать совет или, например, сказать, что их ждет в будущем. Отсюда еще одна традиция Ивана Купалы - гадания.
Кроме того, по поведению животных в этот день предсказывали, каким будет год. Например, если слышно кукушку - быть холодной осени. Доносится пение сверчка - зима будет мягкой. Если наткнулся на змею - жди беды.
На Купалу было принято умываться колодезной водой. Считалось, что только в этот день она обладает целебной силой. А еще лучше умыться росой.
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкУчастники празднования Ивана Купалы в общине родноверов в Калужской области
Участники празднования Ивана Купалы в общине родноверов в Калужской области
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
Участники празднования Ивана Купалы в общине родноверов в Калужской области
Многочисленные традиции и поверья этого праздника отражены в народных песнях. На Купалу их принято петь вместе. По словам этнографов, песни служили заменой поздравлениям.
Вот пример некоторых песен:
"Как целебна роса
На Купалу, на Купалу.
Как звонки голоса
На Купалу, на Купалу.
Собирался народ
На Купалу, на Купалу.
Заводил хоровод
На Купалу, на Купалу".
"Купала, Купала,
Где ты пропадала?
В лесе, под кусточком
Все девки в рядочке,
Одной розы нету,
Роза во садочку
Чешет свою дочку,
Чешет, умовляет
Замуж собирает".
Участник празднования Купалы в общине родноверов в Калужской области
7 июля 2019, 08:00Религия и мировоззрение
Как отмечали Ивана Купалу на самом деле
300000
Обсудить 0
Религия и мировоззрениеИисус ХристосПраздник Ивана КупалыАналитика - Религия и мировоззрениеИван Купала (праздник)Русская православная церковьНиколай ГогольГерманияЭстонияФинляндияСправкиОбщество
Рекомендуем
Полив корта
Врач рассказала, кому нельзя мыться холодной водой
Начатый вовремя курс комплекса витаминов дает хороший шанс на осень без проблем с иммунитетом.
Кардиолог назвала самый полезный для сердца витамин
Девушка надевает маску
Врач предупредил об опасности второй волны коронавируса из-за ОРВИ
Соловьев представил результаты экспертизы по делу о ДТП с Ефремовым
Соловьев показал результаты экспертизы по делу о ДТП с Ефремовым
Автомобиль
Названы шесть опасных "глупостей", которые совершают водители
Автомобиль полиции Австрии
Просителя убежища из России убили в Австрии
Ким Кардашьян и Канье Уэст
Канье Уэст объявил о планах бороться за пост президента США
Российский триколор на палубе парусника Херсонес в Крыму
Крымские татары и сенатор прокомментировали отказ Турции признать Крым
Работа нефтяных станков - качалок
Над нефтяной сверхдержавой сгустились тучи
Невеста
Эксперт рассказал, когда не стоит заключать брачный договор
Сотрудник научно-исследовательской лаборатории Генные и клеточные технологии при Казанском федеральном университет готовит препарат для исследования
ВОЗ остановила испытания трех препаратов от коронавируса
Мороженое в рожке
Мясников рассказал, как выявил опасную болезнь с помощью мороженого
Иконки социальных сетей на экране смартфона
Эксперт объяснил, как и зачем соцсети следят за нами
Уборка картофеля
Вернувшуюся из карантина девушку напугала "картошка-мутант"
Палаточный городок
Спасатели разобрали завалы в разрушенном лагере под Красноярском
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
10:36В России определили регионы с наименьшими темпами прироста COVID-19
10:35В России за сутки умерли 134 пациента с коронавирусом
10:35В России за сутки выписали 3871 выздоровевших после коронавируса
10:35Путин отметил вклад жителей Калмыкии в решение общенациональных задач
10:33В Москве выявили 650 новых случаев заражения коронавирусом
10:32В России за сутки выявили 6736 случаев заражения коронавирусом
10:32Group-IB в первом квартале заблокировала 4,8 тысячи фишинговых ресурсов
10:31Зеленский поручил командующему ВМС оснастить флот ракетным вооружением
10:28Число пациентов с COVID-19 в Липецкой области выросло до 3958
10:27ЗРК "Patriot" отразил ракетную атаку на посольство США в Багдаде
10:21В Карабахе выявили шесть новых случаев заражения коронавирусом
10:17В Крыму выявили 38 случаев заражения коронавирусом за сутки
10:12В инфекционной больнице №2 в Москве лечатся 114 больных COVID-19
10:12Правительство выделило средства на июльские выплаты медикам
10:11Число вылечившихся от COVID-19 в мире превысило шесть миллионов человек
10:09Число зараженных коронавирусом в Армении превысило 28 тысяч
10:03В ДНР не зафиксировали нарушений перемирия со стороны силовиков за сутки
09:50В Москве подсчитали количество поездок на городских велосипедах за июнь
09:50На Украине число заболевших COVID-19 за сутки выросло на 823 человека
09:47В Воронежской области выявили 148 новых случаев заражения коронавирусом
Лента новостейМолния